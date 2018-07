Governador descarta risco de o Sistema Cantareira entrar no volume morto

SÃO PAULO - O governador de São Paulo Márcio França (PSB)descartou a possibilidade do Sistema Cantareira entrar no volume morto e de haver racionamento.

Em entrevista à Rádio Eldorado, nesta terça-feira, 31, o governador disse acreditar que, para este ano, não há riscos. "Para esse ano dá (a água). Foram as ações corretas do governador Alckmin , na hora certa, de fazer interligações de represas que produziram essa solução. A crise de estiagem esse ano é maior que as outras", afirmou.

França ressaltou a necessidade de voltar a falar para a população sobre o uso racional da água. "Parece que não é uma coisa de um ano ou dois. Se isso ficar se repetindo todo ano, vamos ter problemas", disse.

Nesta terça-feira, o nível do Sistema Cantareira caiu ainda mais, chegando a 39,6%. O Cantareira está em estado de alerta desde domingo, 29, quando chegou a 39,9% de sua capacidade . Segundo as novas regras da operação anticrise hídrica, em vigor desde 2017, o sistema entra automaticamente na "faixa 3", de estado de alerta, quando fica abaixo de 40%. Para ser considerado normal, precisa chegar a 60%.

A quantidade de água armazenada é a mais baixa para o mês de julho desde 2015 , quando o Estado enfrentava a crise hídrica. Para o dia 30 do mês, o nível era de 63%, em 2017, e 46,9%, em 2016. Em 2015, as reservas estavam no volume morto, com capacidade em -10,5%.

O sistema permanecerá em estado de atenção enquanto estiver com volume útil acumulado entre 30% e 39,9%.