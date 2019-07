Gosta de frio? Veja dicas para aproveitar o inverno em São Paulo

SÃO PAULO - Você já assistiu a todas as séries interessantes na Netflix e o sofá já não parece o lugar mais confortável do mundo. Apesar do frio, com madrugadas de até 9°C em São Paulo, chegou a hora de sair de casa e aproveitar o que a capital paulista tem para oferecer durante o inverno.

Como "aproveitar a cidade" também pode ser traduzido como "comer", a primeira dica é o Festival de Sopas da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Nasceu há dez anos e é uma homenagem à sopa de cebola (que era servida no antigo Ceasa, hoje Ceagesp, entre 1960 e 1980). Acontece de quarta a domingo, a partir das 18 horas. A cada semana a seleção de sopas muda (exceto a de cebola). Quando o Estado esteve por lá havia creme de mandioquinha com salmão, creme de palmito, sopa de legumes com tofu e outras. Neste domingo, 21, será sopa de chocolate (???). O festival custa R$ 43,90 por pessoa (à vontade).

Como as baixas temperaturas se encontram com as férias de julho, necessariamente é preciso encontrar um bom programa para fazer com as crianças. Uma opção é a recém inaugurada pista de gelo no Shopping Morumbi. Ela vai funcionar todos os dias durante a temporada de inverno. Ingressos custam de R$ 45 a R$ 60 (dependendo do tempo de uso e da forma de pagamento). A pista atende crianças a partir dos 5 anos. Para os menores está disponível o Iceland Car, um carro pilotado por um monitor, com valor de R$ 30 (15 voltas). Parece óbvio, mas em todos os casos é obrigatório o uso de meias. Quem esquecer em casa vai ter de desembolsar R$ 10 reais em um par personalizado.

Agora que você já consumiu a energia das crianças, vamos ao que interessa: o vinho. Claro, existem muitos lugares, mas você já ouviu falar de rodízio de vinho? O Bocca Nera, na Vila Madalena, promove um com 15 rótulos de espumante, vinho tinto, branco, rosé e sobremesa (servidos à vontade e no ritmo do cliente). O preço muda de acordo com o dia da semana e varia de R$ 79,90 a R$ 89,90. Quem quiser um ambiente mais aconchegante pode tentar o Dionysos Boteco & Vinhos - com uma carta com 110 opções.

Não é do vinho? Prefere um coquetel para esquentar a alma? Primeiro, vale visitar o Cava Bar, instalado no subsolo de um sobrado dos anos 1930, nos Jardins. Com um clima de bar escondido, ele tem opções como o Rum Old Fashioned (ótimo para "encerrar os trabalhos" etílicos de um dia de inverno). Além do Cava, São Paulo tem muitos bares escondidos. Em Perdizes, por exemplo, o H.Gin pode passar desapercebido pelos mais distraídos - mas quem encontrar vai entender que aconchego e gim podem andar juntos. Também vale procurar com atenção o Espaço Zebra, escondido embaixo de uma galeria de arte no Bexiga. Opções mais badaladas, mas altamente recomendadas, são o Bar dos Arcos (embaixo do Teatro Municipal), o Bar do Cofre (no Farol Santander), o Fel (embaixo do Edifício Copan) e o Boca de Ouro.

Para quem tem sonhos europeus nesta época do ano, a pedida é mergulhar em um fondue. Algumas casas, como a Hannover e o Chalezinho imitam ambientes suíços. Bom para levar a família ou mesmo para um jantar romântico.

Prefere pizza? Taí outro caso em que opções não faltam. Com 61 anos de existência, a cantina e pizzaria Speranza é uma aposta garantida. Para quem quer conhecer um lugar relativamente novo a opção é o Picco Bar - com clima jovem, música e uma excelente carta de coquetéis.

E sabe o que está em alta nesse inverno? O lámen! O prato mais popular do Japão, um macarrão envolvido por um caldo quentinho e aromático (com carnes, ovo, algas e vegetais), espalhou-se por São Paulo. Fica até difícil escolher um ou dois lugares para indicar, mas, assim, de olhos fechados, tentaria o Tan Tan Noodle Bar e o Mica. Além do lámen, outra opção é o caldo vietnamita com legumes do Bia Hoi.

Cansou de comer. Vamos então tentar uma diversão adulta. Vamos ao jazz. O estilo parece combinar com a estação do ano. A cidade também tem boas casas dedicadas ao estilo. O Jazz Nos Fundos, por exemplo, começou, literalmente, nos fundos de uma garagem, mas hoje ocupa um espaço mais organizado na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros. Além desse espaço, há a opção de visitar o JazzB, o Madeleine Jazz Bar ou o tradicional Bourbon Street. Para quem quer música brasileira (moderna ou tradicional), a dica é seguir a programação da Casa de Francisca.

Está faltando um cafezinho, não é? Entre os mais receptivos da cidade estão o Sofá Café, o Coffee Lab, o King of the Fork, Torra Clara e Por um Punhado de Dólares. Para encerrar essa jornada, e ir dormir em paz, que tal o mingau de aveia do Coffee Stories Modernista? Ele é feito com leite de amêndoas, banana, canela, nibs e mel.

Ah, antes de ir para casa passe no sebo Desculpe a Poeira e compre um livro para ler embaixo das cobertas. Faltou alguma coisa? Mande pra gente sua dica de inverno. E aproveite a cidade no frio antes do próximo lançamento da nova temporada daquela série que vai te segurar em casa...

Vai lá se esquentar:

Festival de Sopas do Ceagesp

No Espaço Gastronômico Ceagesp

Portão 4 da Ceagesp (Av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 - Vila Leopoldina)

De quarta a domingo

Até 25 de agosto

Quarta, quinta, sexta e domingo, das 18h à meia-noite. No sábado, das 18h à 1h

R$ 43,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte)

Pista de Gelo

Shopping Morumbi (piso térreo)

Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 - Jardim das Acácias

Vinhos

Bocca Nera

R. Mourato Coelho, 1.160 - Pinheiros.

Dionysos Boteco & Vinho

R. Dep. Lacerda Franco, 207 - Pinheiros

Coquetel

Cava Bar

R. Guarará, 565 - Jardim Paulista

H.Gin

R. Min. Gastão Mesquita, 586 - Pompeia

Bar dos Arcos

Praça Ramos De Azevedo, s/n - República (embaixo do Teatro Municipal)

Bar do Cofre

R. João Brícola, 24 - Centro Histórico de São Paulo

Fel

Av. Ipiranga, 200 - Térreo, 69 - República

Espaço Zebra

R. Maj. Diogo, 237 - Loja - Bela Vista

Boca de Ouro

R. Cônego Eugênio Leite, 1121 - Pinheiros

Fondue

Hannover Fondue Moema

Av. Cotovia, 445 - Moema

Hannover Fondue Tatuapé

Rua Itapura, 880 - Vila Gomes Cardim

Chalezinho

Rua Itapimirum, 11 - Morumbi

R. Jerônimo da Veiga, 149 - Itaim Bibi

Pizza

Speranza

R. Treze de Maio, 1004 - Bela Vista

Picco

R. Lisboa, 294 - Pinheiros

Lámen

Tan Tan Noodle Bar

R. Fradique Coutinho, 153 - Pinheiros

Mica

R. Guaicuí, 33 - Largo da Batata

Bia Hoi

Rua Rego Freitas, 516 - Vila Buarque

Jazz (música em geral)

Jazz nos Fundos

Rua Cardeal Arcoverde, 742 - Pinheiros

JazzB

Rua Gen. Jardim, 43 - República

Madeleine Jazz Bar

R. Aspicuelta, 201 - Vila Madalena

Bourbon Street Jazz Bar

R. dos Chanés, 127 - Moema

Casa de Francisca

R. Quintino Bocaiúva, 22 - Sé

Café

Sofá Café

R. Bianchi Bertoldi, 130 - Pinheiros

Coffee Lab

R. Fradique Coutinho, 1340 - Vila Madalena

King of the Coffe

R. Artur de Azevedo, 1317 - Pinheiros

Torra Clara

Rua Oscar Freire, 2286 - Pinheiros

Por um Punhado de Dólares

R. Nestor Pestana, 115 - Consolação

Coffee Stories Modernista

R. Maj. Sertório, 92 - Vila Buarque

Sebo

Desculpe a Poeira

R. Sebastião Velho, 28A - Pinheiros