Gol confirma estouro de pneu de Boeing no Maranhão

A Gol confirmou, em nota, o estouro de um dos seis pneus do Boeing 737-800 que pousava no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís, capital do Maranhão, na noite de quinta-feira, 19 onde fazia uma escala. Segundo a empresa, a aterrissagem foi realizada "dentro das normas de segurança". Depois de ser feita a manutenção, a aeronave, que havia decolado de Manaus (AM), seguiu para Salvador, na Bahia, às 0h57. A companhia informou que ofereceu hospedagem e transporte aos passageiros do vôo 1643. Susto Quando o pneu da aeronave estourou,o barulho assustou os passageiros. O comandante comunicou sobre a avaria, acrescentando que todos deveriam descer para que fosse efetuada a substituição do pneu. Segundo a Infraero, o Boeing da Gol estava atrasado, ou seja, deveria ter pousado em São Luís às 18h55, mas só o fez quase duas horas depois. Segundo dados da empresa que administra os aeroportos do País, a aeronave só decolou na madrugada desta sexta-feira, com destino a Salvador, na Bahia, fazendo escalas antes em Fortaleza e em Recife.