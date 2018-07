Gesso despenca de teto da Igreja Universal em Campinas

Parte do acabamento do teto da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na avenida João Jorge, uma das principais vias de entrada de Campinas, desabou na noite desta quarta-feira, 4, no momento que ao menos 200 pessoas acompanhavam um culto. Ninguém ficou ferido. Fiéis tentaram impedir a impressa de entrar no local e mantiveram um fotógrafo do jornal Correio Popular dentro da igreja. Veja também: Defesa Civil vistoria casas vizinhas ao templo da Renascer Galeria de fotos: imagens do local e do resgate às vítimas Todas as notícias sobre o desabamento na Igreja Renascer O problema ocorreu 18 dias depois do desabamento do telhado da sede da Igreja Renascer em Cristo em São Paulo, que deixou nove mulheres mortas e mais de cem feridos. Segundo informou o coordenador da regional da Defesa Civil em Campinas, Sidnei Furtado, entre dez e 12 placas de gesso se desprenderam do teto e caíram sobre parte lateral interna do salão, que estava vazia. O salão principal tem capacidade para 4 mil pessoas. "Havia relativamente pouca gente, perto da capacidade do local", afirmou Furtado. Ninguém ficou ferido, mas houve gritaria e corre-corre. "Estava do lado de fora da igreja e comecei a ver o povo saindo, desesperado", afirmou a dona de casa Maria de Fátima Cristóvão, que esperava o ônibus na avenida João Jorge. "Se a gente que estava aqui fora lembrou da história da Renascer (cujo teto desabou no dia 18 de janeiro), imagina quem estava lá dentro", afirmou. Quem estava no culto, confirmou o medo, mas não quis se identificar, como um microempresário de 36 anos que acompanhava o culto e disse apenas que o susto "foi geral". O culto começou às 19 horas. O templo ficou praticamente inacessível após o acidente que ocorreu por volta das 19h35. Houve tumulto no prédio - que tem ainda amplo estacionamento no subsolo, lanchonete e banheiros, além das salas administrativas. Alguns fiéis que permaneceram no local após a chegada dos bombeiros disseram que não podiam falar com a imprensa. Interdição Parte da igreja foi interditada ainda na quarta-feira, após uma vistoria feita por duas equipes do Corpo de Bombeiros, por profissionais da Defesa Civil e por um engenheiro da Secretaria Municipal de Urbanismo. De acordo com a Defesa Civil, os responsáveis pela igreja terão de apresentar a documentação completa sobre o prédio na secretaria, responsável pela emissão de alvará de funcionamento, antes da liberação do templo. O engenheiro municipal visitou o lugar logo após o desabamento. As áreas onde as placas caíram já estavam interditadas pela brigada de incêndio da própria Universal. O especialista do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) reforçou a necessidade de isolamento e emitiu um auto de interdição do templo. A igreja, porém, não ficará totalmente fechada. Estão isoladas apenas as áreas onde houve o descolamento das placas de gesso do teto. De acordo com informações preliminares da Defesa Civil, algumas infiltrações no telhado podem ter provocado a queda. "O engenheiro da prefeitura ainda não sabe exatamente o que causou o desabamento", ressaltou Sidnei Furtado. Entretanto, um funcionário da Defesa Civil disse que o descolamento das placas pode ter sido causado por falta de manutenção no telhado da Universal. Mesmo sem a conclusão da perícia, o Corpo de Bombeiros considerou como possível agravante para a queda do gesso a forte chuva que caiu na quarta-feira à tarde em Campinas. Fotógrafo detido Além de impedir a entrada dos jornalistas no templo, funcionários da Universal mantiveram o fotógrafo Gustavo Magnusson, do jornal Correio Popular (Rede Anhangüera de Comunicação), dentro da igreja para tentar retirar dele o material fotográfico conseguido. "Enquanto o povo saía, eu entrei fotografando. Alguns obreiros me levaram para um canto e me disseram que eu só sairia se apagasse as fotos. Eu simplesmente disse não, pois ali havia policiais do Corpo de Bombeiros e pessoas da Defesa Civil. Eu não estava sozinho", disse Gustavo Magnusson. O profissional foi levado da igreja após jornalistas do Correio Popular entrarem em contato com a Polícia Civil, que acionou o Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), responsável por retirar o profissional do templo. O fotógrafo registrou Boletim de Ocorrência no 1º Distrito Policial. O pastor responsável pela unidade informou por meio de funcionários que não se pronunciaria na noite desta quarta-feira e que falará à imprensa por meio de assessoria. A reportagem do Estado ligou para vários números da Igreja Universal do Reino de Deus, mas só conseguiu contato com um líder religioso que estava fazendo o chamado plantão espiritual da Catedral João Dias, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. "Não estamos sabendo de nada", disse o pastor, que se identificou como Inácio. (Colaboraram Mariana Faraco e William Glauber)