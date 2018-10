Bala atinge gabinete de vereador de SP durante a madrugada

SÃO PAULO - O gabinete do vereador de São Paulo Amauri da Silva (PSC) foi atingido por um tiro durante a madrugada desta sexta-feira, 26. De acordo com informações da assessoria de imprensa da Presidência da Câmara Municipal, o disparo atravessou uma geladeira e foi parar na parede da cozinha do gabinete. Ninguém ficou ferido.

A Presidência da Câmara afirmou, por meio de nota, que o projétil é "provavelmente uma bala perdida". A instituição anunciou que "está solicitando às autoridades policiais apuração do fato" e que um boletim de ocorrência será registrado no 1º DP (Sé).

O vereador foi empossado em fevereiro de 2018, no lugar de Gilberto Nascimento (PSC). Silva é vinculado à Guarda Civil Metropolitana (GCM) desde 1986.