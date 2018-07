Funcionários do Serviço Funerário realizam assembleia no centro de SP

SÃO PAULO - Funcionários do Serviço Funerário de São Paulo realizam uma assembleia nesta quinta-feira, 1º, para decidir os rumos da greve que começou na terça-feira. A categoria se reúne desde às 10h15 em frente a Prefeitura de São Paulo, no centro da cidade. Às 10h40, os funcionários ocupavam a calçada da Rua Líbero Badaró, 425. A assembleia não prejudicava o tráfego no horário.

Os servidores pedem reajuste salarial de 39%, plano de carreira e melhores condições de trabalho. Ainda não há um balanço de quantas agências funerárias foram afetadas pela paralisação. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo (Sindsep), nenhuma proposta foi feita até o momento. Atualmente, o salário inicial dos servidores está em torno R$ 440.

O transporte de corpos para funerárias e velórios está sendo feito pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). A paralisação atrasa os serviços de remoção dos corpos e sepultamento.

A prefeitura afirmou em nota que "considera inadmissível e repudia a paralisação parcial dos servidores do Serviço Funerário que é considerada ilegal pela Justiça, por tratar-se de serviço essencial à população."