Funcionários da gráfica que iria imprimir provas do Enem voltam bloquear rodovia Anhanguera

SÃO PAULO - Pelo segundo dia consecutivo, funcionários da RR Donnelley realizam na manhã desta quarta-feira, 3, um protesto e interditam uma faixa da pista local da Rodovia Anhanguera na altura do km 17, sentido capital.

A manifestação ocorre desde as 6h25 em frente a gráfica que iria imprimir a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano e anunciou falência e paralisação de todos os trabalhos nesta segunda-feira, 1º.

A RR Donnelley, multinacional responsável pelo exame desde 2009, informou que "precisou encerrar suas operações no Brasil" por causa das "atuais condições de mercado".

De acordo com o sindicato da categoria (Sindigráficos), a manifestação é uma resposta ao anúncio de falência da empresa, que afirmou também não ter condições para pagar as verbas rescisórias dos gráficos.

Em nota, a RR Donnelley informou que vem se reunindo frequentemente com os sindicatos a fim de discutir as reivindicações dos funcionários e avaliar todas as possibilidades. Segundo a empresa, à medida que as discussões avançarem, a companhia deverá fornecer mais informações.