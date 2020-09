Fumaça de queimadas no Pantanal volta a deixar parte de São Paulo com o céu alaranjado

Queimadas e incêndios florestais no Pantanal deixaram o céu de algumas regiões do Estadao de São Paulo, incluindo a capital, com uma cor alaranjada na manhã deste sábado, 19. De acordo com a Climatempo, existe a possibilidade de ocorrência da chamada "chuva negra" no fim desta tarde e no domingo, 20.

O meteorologista Marcelo Pinheiro explicou que uma corrente de vento trouxe a fumaça do Mato Grosso e de países como Bolívia e Paraguai. "A fumaça produzida pelas queimadas nessas áreas foi trazida pelo vento. Isso provocou esse aspecto alaranjado e mesmo opaco no céu da cidade desde ontem. A razão desse fenômeno é o excesso de fumaça na atmosfera", disse. "É como se o céu estivesse embaçado", completou Pinheiro.

Além da cor no céu da capital, a qualidade do ar também foi impactada. De acordo com a Cetesb, a qualidade do ar está ruim na maior parte da cidade - e muito ruim em regiões como zona norte, zona leste, Guarulhos e São Caetano. Cidades do interior também estão com o mesmo céu alaranjado.

Chuva Negra

Com a chegada de uma frente fria e das chuvas (previstas para o fim da tarde de sábado e domingo), a qualidade do ar deve melhorar sensivelmente. "Mas como a chuva lava a atmosfera, podemos ver a repetição do fenômeno de uma chuva com tonalidade mais escurecida - justamente por conta do excesso de fumaça na atmosfera", disse Pinheiro.

O mesmo fenômeno ocorreu em 19 de agosto de 2019 - daquela vez por conta de queimadas na Amazônia.