Fumaça de queimada causa acidente com seis mortes em Martinópolis

SOROCABA - Um colisão frontal entre um caminhão e uma van causou a morte de seis pessoas, no fim da tarde deste sábado, 31, em Martinópolis, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi causado pela falta de visibilidade em razão da fumaça de uma grande queimada à margem da estrada, que invadiu a pista. Os dois veículos pegaram fogo e as seis vítimas morreram carbonizadas.

O acidente aconteceu na rodovia Homero Severo Lins, SP-284. A van transportava pacientes de Rancharia, cidade da região, que retornavam de tratamento de hemodiálise realizado em Presidente Prudente. O caminhão levava uma carga de chapas de vidro. Equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia trabalharam para retirar as vítimas dos veículos em chamas. Uma vítima, com queimaduras graves, foi levada para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Os corpos das seis pessoas mortas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) dessa cidade.

A prefeitura de Rancharia emitiu nota lamentando o acidente com o veículo do setor de saúde do município. “A prefeitura se solidariza com os familiares das vítimas, se colocando à disposição para prestar toda assistência necessária. Com isso, foi montada uma central de apoio no Posto de Saúde com psicólogos e assistentes sociais.”

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o acidente.