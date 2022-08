Frio em SP: Governo e Prefeitura reativam ações na capital para proteger população de rua

Com a previsão de mais uma madrugada gelada na capital paulista neste sábado, 20, a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado vão promover ações de acolhimento a pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social nesta noite. As medidas já vêm sendo adotadas ao longo da semana, quando a cidade sentiu a queda nos termômetros provocada por uma nova frente fria vinda do Sul do País e que levou a Defesa Civil decretar estado de alerta para baixas temperaturas em todo o município.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura (CGE), os termômetros devem marcar 8ºC durante a noite desta sexta, em São Paulo, com a possibilidade da sensação térmica chegar a 3ºC em razão dos ventos.

Cerca de 31,8 mil pessoas vivem em situação de rua na capital, segundo levantamento da própria prefeitura divulgado em janeiro deste ano. Segundo o Executivo, essa população cresceu 31% na cidade em dois anos, o que corresponde a 7.540 pessoas — semelhante ao de pessoas nas mesmas condições no Rio de Janeiro.

Noites solidárias

O frio levou as secretarias de Desenvolvimento Social e de Transportes Metropolitanos do governo a reativar, pela terceira vez no ano, o abrigo Noites Solidárias. O espaço é montado na parte subterrânea da estação de metrô Pedro II. Nesta quinta-feira,18, 21 pessoas dormiram no local.

O alojamento volta a ser aberto na noite desta sexta-feira, a partir das 19h. O acesso é feito pela Rua da Figueira, no Bairro Sé, região central da cidade. O local pode acomodar até 400 pessoas. Elas recebem colchões, cobertores, refeição gratuita e kits de higiene. Ainda de acordo com a secretaria de Desenvolvimento Social, os abrigados são levados no dia seguinte para tomar café da manhã na unidade 25 de Março do Restaurante Bom Prato.

De acordo com o balanço do governo, nas outras duas edições da ação — uma realizada em maio e a outra em junho — foram acolhidas, ao todo, 304 pessoas. O abrigo Noites Solidárias é um suporte ao Operação Baixas Temperatura, campanha municipal focada no objetivo de proteger a população de rua contra o frio.

Operação Baixas Temperaturas

A Prefeitura de São Paulo informou que, desde o meio da semana, tem tomado providências para acolher e fornecer conforto térmico aos mais vulneráveis por meio da campanha Operação Baixas Temperaturas, que começou em abril e se encerra em 30 de setembro. Entre quarta, 17, e quinta-feira, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), encaminhou mais de 300 para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial da capital.

Para fortalecer a proteção da população em situação de rua em frios extremos, a gestão municipal trabalha com tendas espalhadas pela cidade que funcionam das 18h às 0h. As estruturas são montadas sempre que os termômetros marcam igual ou abaixo dos 10°C. Para esta operação, a SPTrans disponibiliza transporte de ida e volta.

A localização do público-alvo é feita por meio de busca ativa por equipes da prefeitura, mas também com o auxílio de munícipes pelo canal 156, que aciona os serviços da gestão municipal.

Distribuição de cobertores

Outra estratégia adotada pela gestão municipal, e que também faz parte das ações da Operação Baixas Temperaturas, é a de distribuição de cobertores pelas equipes da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) aos moradores de rua da cidade.

De acordo com o levantamento do Executivo, desde abril deste ano, foram realizados 1.728.101 acolhimentos nos serviços da rede socioassistencial (uma pessoa pode ser acolhida mais de uma vez), e distribuídos mais de 62 mil cobertores às pessoas em situação de rua.

Como posso ajudar?

Doações

Por meio da campanha Inverno Solidário, o governo de São Paulo também trabalha com doações de cobertores por parte de munícipes e empresas interessadas em ajudar. Nesta ação, pessoas de outros municípios também são beneficiadas porque o conteúdo doado é distribuído para outras cidades e entidades assistenciais.

No site próprio da campanha (http://www.invernosolidario.sp.gov.br/) as pessoas podem encontrar o ponto de doação mais próximo com o fornecimento do CEP. Mas as entregas de cobertores podem ser feitas em pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e unidades do Poupatempo.

A iniciativa também possui uma conta bancária criada para a compra de cobertores e que pode ser abastecida por voluntários. Os dados da conta podem ser acessados pelo mesmo link que leva ao site da campanha.

A prefeitura da capital informa que, as pessoas ou empresas que desejam realizar doações para a Operação Baixas Temperaturas devem entrar em contato com a administração através do e-mail: smadsalmoxarifado@prefeitura.sp.gov.br. No corpo do texto, é necessário dar os detalhes da doação.

Canal 156

As pessoas também podem acionar os serviços de acolhimento da prefeitura por meio do canal 156.

Previsão do tempo para os próximos dias

A previsão para o final de semana em São Paulo é a permanência do frio e umidade. A expectativa é que os termômetros registrem a menor temperatura mínima do inverno deste ano: mínima de 8°C e máxima de 13°C no sábado, e mínima de 9°C e a máxima de 17°C, no domingo. A temperatura mais baixa registrada na cidade em 2022 foi em 20 de maio, no outono: 6,3°C.

Além do frio, no sábado a capital deve permanecer com o céu fechado, com potencial para garoa na madrugada, início da manhã, final de tarde e começo da noite. No domingo, ainda há a possibilidade de chuva leve, mas o sol pode aparecer com mais intensidade entre as nuvens carregadas.