Frio em São Paulo: temperatura não deve passar dos 14ºC

SÃO PAULO - A temperatura despencou na cidade de São Paulo e não deve passar dos 14ºC nesta quarta-feira, 14. A frente fria, vinda do oceano, que chegou nesta terça-feira, 13, provocou pancadas de chuva em vários locais do litoral, da capital e do interior do Estado de São Paulo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), em algumas regiões da capital, além do frio e garoa ocasional, há redução de visibilidade horizontal provocada por névoa úmida. Os termômetros devem registrar 11°C no fim da noite, e os porcentuais de umidade do ar oscilam entre 60% e 95%.

Na tarde de segunda-feira, 12, a estação meteorológica do Mirante de Santana registrou 30ºC, a maior temperatura do inverno (anterior era de 29,8°C registrada no último sábado, 10) e sendo superada somente em 6 de abril, quando fez 30,2°C.

Na quinta-feira, 15, a madrugada será fria com temperatura em torno dos 9°C e amanhecer com sol entre poucas nuvens. Não há previsão de chuvas e a temperatura máxima chega aos 21°C, com os menores índices de umidade do ar próximo dos 32%. Mesmo com sol a sensação de frio será sentida ao longo do dia, por causa dos ventos úmidos que sopram do mar.

Acolhimento de pessoas em situação de rua

A Prefeitura de São Paulo intensificou as ações de acolhimento de pessoas em situação de rua através da Operação Baixas Temperaturas, a partir da noite desta terça-feira.

De acordo com a Prefeitura , a operação segue até 20 de setembro e será reforçada sempre que a temperatura atingir um patamar igual ou inferior a 13°C ou sensação térmica equivalente. Desde o início, a ação já registrou mais de 910 mil acolhimentos nos Centros de Acolhida e Centros Temporários de Acolhimento (CTAs). Destes, mais de 20 mil foram durante os plantões (noite/madrugada) da Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS).

RS amanhece com temperaturas negativas

Uma nova frente fria atingiu o Rio Grande do Sul com tudo e fez as temperaturas despencarem nesta quarta-feira em quase todas as regiões do Estado, em especial na Serra, Fronteira Oeste e Norte gaúcho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao menos 14 municípios do RS registraram temperaturas abaixo de zero grau, entre eles a cidade de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra onde os termômetros marcaram -4°C.