Frio e sem chuva: veja previsão do tempo para o feriado de 9 de julho em SP

Apesar de queda na temperatura, o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932 não deve ter chuva em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), não há previsão de chuvas significativas entre este sábado, 6, e a terça-feira, feriado do 9 de Julho.

A previsão do tempo para o feriado na capital paulista, de acordo com o Climatempo, é de sol com algumas nuvens, mas sem chuvas. Em entrevista à Rádio Eldorado na manhã desta quinta-feira, 5, o meteorologista Michel Pantera, do CGE, afirmou que, já nesta quinta-feira, 5, as chuvas diminuem, mas permanece a sensação geral de frio.

Em 24 horas, a cidade de São Paulo recebeu quase o dobro da quantidade média de chuva normal para um mês de julho: Até as 23h59 desta quinta-feira, 4, havia sido contabilizado 100,5mm. A média de chuva para julho é de aproximadamente 47,8 mm, determina cálculo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Costumeiramente um mês de pouca chuva, em julho, volumes em 24 horas da ordem de 30 mm já são considerados excessivos.

Confira a previsão do tempo para o feriado de 9 de Julho

O mau tempo e as chuvas registradas no últimos dois dias darão uma trégua a partir desta sexta-feira, 5. Mesmo que os termômetros permaneçam em baixa, não há previsão de chuvas em nenhum dos quatro dias do feriado prolongado de 9 de Julho.

Previsão para o sábado, 6, em SP

O dia será ensolarado, com geada ao amanhecer. A noite é de céu limpo. A máxima é de 16ºC e a mínima de 3ºC.

Previsão para o domingo, 7, em SP

Haverá sol com algumas nuvens e não chove. A máxima é de 18ºC e a mínima de 6ºC.

Previsão para a segunda-feira, 8, em SP

Haverá sol com algumas nuvens e não chove. A máxima é de 21ºC e a mínima de 8ºC.

Previsão para a terça-feira, 9, em SP

Haverá sol com algumas nuvens e não chove. A máxima é de 21ºC e a mínima de 11ºC.

Previsão do tempo para o feriado em Campos do Jordão

Em Campos do Jordão também não choverá durante o feriado prolongado do Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Entre este sábado, 6, e a terça-feira, 9, serão registrados no município dias de sol, com geada ao amanhecer e aumento de nuvens no decorrer da tarde.

A maior máxima prevista é de 15ºC na terça, enquanto a mínima pode chega a 1ºC no domingo, 7.

Previsão do tempo para o feriado no litoral

Não vai dar praia no litoral paulista neste feriado. No Litoral Norte, em Ubatuba, o sábado, 6, e o domingo, 7, devem registrar chuva durante o dia. As temperaturas irão variar entre 23ºC e 11ºC. Na segunda, 8, e na terça, 9, não chove, mas o céu permanece com muitas nuvens.

A situação é parecida no Litoral Sul. Em Santos, apesar de não haver previsão de chuva, no feriado prolongado de 9 de Julho a máxima não passará dos 21ºC, enquanto a mínima pode chegar aos 10ºC.