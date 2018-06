Capital paulista registra a madrugada mais fria do ano

SÃO PAULO - A capital paulista registrou nesta segunda-feira, 21, a madrugada mais fria do ano. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) os termômetros registraram em média 8°C e os bairros mais gelados foram Capela do Socorro, na zona sul com 3,2°C e Perus na zona norte, com 5°C.

O ar frio e seco de origem polar continua atuando sobre a região durante esta semana, que terá predomínio de sol ente poucas nuvens a céu claro. Nesta segunda-feira a temperatura máxima prevista é de 21°C, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 32% e 85%.

A frente fria também derrubou a temperatura e causou a formação de geadas em algumas regiões do Estado de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. Em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, a temperatura chegou a -0,3 grau, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os termômetros espalhados pela área urbana chegaram a registrar três graus negativos, temperatura ainda menor que a oficial.

+++ Com média de 9,6°C, São Paulo tem madrugada mais fria do ano

@Cross_GP você que gosta de frio vem passa uns dias aqui em campos do Jordão friozinho tá de boa pic.twitter.com/xm5zqtUW2h — Juniior Garcia (@Straikergp) 20 de maio de 2018

A cidade, na Serra da Mantiqueira, a 1.100 metros acima do nível do mar, amanheceu coberta pela geada. Até então, a menor temperatura do ano tinha sido registrada na madrugada de 18 de abril, quando os termômetros marcaram 4,6 graus.

Em Itapeva, no sudoeste paulista, as primeiras geadas do ano, nesta madrugada, atingiram pomares de laranja e lavouras de milho 'safrinha', mas ainda não havia informação sobre os prejuízos. A geada atingiu também as plantações de banana em encostas de morros no Vale do Ribeira, maior região produtora do Estado.

Baixas temperaturas devem persistir durante a semana no RS

O céu limpo e as temperaturas ainda baixas devem persistir durante este início de semana no Rio Grande do Sul. A manhã desta segunda-feira será gelada em praticamente todos os municípios gaúchos. Já no período da tarde, com o sol, a sensação de frio diminui. Em Porto Alegre, a mínima de hoje foi de 13ºC na zona norte e a máxima será de 19ºC. Em Caxias do Sul, na serra gaúcha, deve fazer 6ºC de mínima e na cidade de Vacaria, 3ºC.

Em Santa Maria, na região central do Estado, o final da madrugada de hoje, 21, registrou as menores temperaturas do ano até agora: 6,3ºC pouco antes das 7h, segundo a Somar Meteorologia. Já na região dos Campos de Cima da Serra, o município de São José dos Ausentes apresentou nesta madrugada 3ºC, com sensação térmica abaixo de zero.

Para esta terça-feira, 22, o tempo no Rio Grande do Sul continuará seco e frio, e as temperaturas mais baixas serão registradas na serra e nos municípios do extremo sul, como Pelotas e Rio Grande.

No litoral. A soma de um ciclone extratropical com a frente fria deixa o mar agitado no litoral gaúcho no decorrer da semana. No último domingo, 20, as ondas atingiram cerca de 3 metros na plataforma de Tramandaí, no litoral norte.