Frente fria chega a São Paulo e pode chover fraco à noite

Uma frente fria chega a São Paulo nesta quarta-feira, 11, quando a máxima prevista é de 24 graus e a mínima de 14 graus. No Vale do Ribeira e no litoral sul chove ainda pela manhã. No oeste do Estado o céu fica nublado e nas outras áreas o sol aparece. A Baixada Santista terá um dia com muitas nuvens e chuva a partir da tarde. Na capital e no Vale do Paraíba só chuvisca à noite.A temperatura cai um pouco, mas a queda não será muito brusca. Na quinta-feira, 12, a máxima não deve passar dos 22 graus e a mínima fica em 13 graus, quando o dia fica chuvoso no litoral. Na capital, o sol aparece fraco e chuvisca no começo e no fim do dia.Nos últimos quatro dias, a temperatura chegou a 28 graus na capital durante a tarde. É um número muito alto para o mês de julho, historicamente o mês com menores médias de temperatura. A massa polar que congelou a Argentina espalha mais ar frio pelo Pantanal do que por São Paulo.A temperatura cai em todo o Estado, mas os paulistas não vão sentir o frio do fim de maio. O frio será forte no Sul do País e pode gear no interior do Rio Grande do Sul e deve ter neve na madrugada nas serras gaúcha e catarinense. Nas capitais e no litoral da região, tempo chuvoso.Uma frente fria chega ao Rio de Janeiro e chove fraco no sul e no leste de São Paulo e no sul fluminense. Dia nublado com queda de temperatura em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso.Muitas nuvens e chuva passageira na costa leste do Nordeste. Sol e pancadas de chuva do oeste do Acre ao Amapá. Ar seco e quente nas outras áreas do Brasil. No Nordeste, as temperaturas ficam elevadas; Recife tem máxima de 29 graus e Fortaleza máxima de 31 graus nesta quinta.