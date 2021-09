Frente fria chega a São Paulo e derruba temperatura

Após registrar um início de semana com temperaturas altas, os paulistanos vão começar a sentir as máximas caírem a partir desta quarta-feira. Isto porque uma frente fria chegou à Região Sudeste, afetando a capital paulista. O tempo muda de forma significativa, o céu fica nublado e deve chover em praticamente todas as áreas do Estado.

Essa nova frente, que de acordo com a Climatempo começou a avançar na terça-feira e a aumentar a instabilidade de forma mais intensa nas regiões Sul e Oeste do Estado de São Paulo. Isso inclui pancadas de chuva de forma isolada e, eventualmente, em forma de temporais nas duas regiões.

A chuva prevista essa quarta-feira para a capital, no entanto, deve ser de fraca a moderada – mas um pouco mais intensa no interior. Isso pode ocorrer tanto durante o dia quanto à noite. A máxima chega a 20 °C e a mínima a 15 °C. O importante, no caso, é que a queda nas temperaturas com a chegada da chuva vai ajudar a melhorar a qualidade do ar e a diminuir o calor na cidade.

Já na sexta-feira a madrugada e a parte da manhã serão de chuva, mas, à tarde, o sol aparece com poucas nuvens. A noite será marcada por nebulosidade, segundo a Climatempo. O sol reaparece no sábado com poucas nuvens, com máxima de 28°C e mínima de 16 °C.

Calor

O início da semana foi marcado por temperaturas elevadas. Na terça-feira, a Climatempo marcou 34 °C para São Paulo. O ar seco, com a baixa umidade do ar, e o calor foram os destaques do dia. A razão para a volta do calor é uma frente de ar quente e seco que ganhou força sobre São Paulo e o Rio de Janeiro no último fim de semana.

No caso do Rio, as nuvens também chegam nesta quarta-feira, levando chuva ao centro-sul do Estado e à capital. Mesmo assim, os cariocas terão um dia quente: lá, a queda mais acentuada de temperatura vai acontecer no fim da semana. A quinta e a sexta-feira terão muitas nuvens e tempo instável.