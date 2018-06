Chuvas causam mais de 100 km de lentidão em SP e derrubam mais de 40 árvores

SÃO PAULO - As fortes chuvas que atingiram o centro, as Marginais do Tietê e Pinheiros e as zonas oeste, sul, leste e norte da capital paulista na tarde desta quarta-feira, 28, provocaram lentidão acima da média no trânsito, 23 pontos de alagamento e pelo menos 47 quedas de árvore.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 19h havia 106 quilômetros de lentidão entre as vias monitoradas pelo órgão. A média para o horário em um dia comum varia entre 65 e 94 quilômetros.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu 47 chamados para quedas de árvore em diferentes pontos da cidade e 21 ocorrências de enchentes. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a cidade registrou 23 pontos de alagamentos nos momentos de maior precipitação. O estado de atenção em toda a cidade foi encerrado às 18h30.

O transporte sobre trilhos também foi prejudicado pelas chuvas. No final da tarde, a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) registrava problemas nas estações Primavera-Interlagos e Grajaú. O percurso foi feito por ônibus na frente das estações.

O CGE reforçou que as pancadas de chuva foram formadas pela combinação do calor. A chegada da brisa marítima atuou com forte intensidade, principalmente nos bairros da Barra Funda, Lapa e Vila Leopoldina, na zona oeste.

Na zona norte, o mesmo quadro foi observado nos bairros Tucuruvi, Vila Maria e Vila Guilherme. A precipitação também foi forte na zona sul, principalmente em Santo Amaro, Vila Andrade e Campo Belo. Na Grande São Paulo, choveu forte em Cotia, Itapevi e Carapicuíba.

O CGE alerta que essas instabilidades tem lento deslocamento e podem atingir outras regiões da capital paulista. Os próximos dias seguem com condições mais típicas do verão, ou seja, sol e calor com pancadas isoladas de chuva no fim das tardes.