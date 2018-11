Fogo em prédio da TAM controlado; bombeiros retiram corpos Os bombeiros já controlaram o incêndio e começaram a retirar os corpos dos passageiros do avião Airbus da TAM que saiu da pista do aeroporto de Congonhas, no início da noite desta terça-feira, 17, informa a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Os acidentes mais graves da aviação brasileira Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM Segundo o capitão Mauro Lopes, porta-voz do Corpo de Bombeiros, trabalham no local 225 bombeiros dos Grupamentos da Capital e Grande São Paulo, com apoio de 76 viaturas e 12 motocicletas.Os corpos das vítimas do acidente aéreo serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) central, localizado na rua Enéas de Carvalho Aguiar, nº 600, próximo ao Hospital das Clínicas.A polícia orienta os parentes das vítimas a procurarem a Sala de Situação da empresa aérea TAM, instalada na ala oficial do Aeroporto de Congonhas, para se informar sobre os procedimentos que serão adotados para a identificação das vítimas. No local há um representante da Polícia Técnico-Científica que explicará quais serão os procedimentos adotados em situações como essa.