Fiscalização em estradas paulistas terá até drone durante feriado de Corpus Christi

SOROCABA – O monitoramento do tráfego em rodovias paulistas durante o feriado de Corpus Christi, a partir desta quarta-feira, 18, vai ganhar um reforço extra. Um drone será usado para fornecer informações em tempo real sobre as condições do trânsito na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), principal acesso a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A cidade turística é um dos principais destinos do paulistano durante o inverno, período em que o tráfego aumenta quase 50% nos fins de semana.

Neste feriado prolongado, a expectativa é de que 80 mil veículos utilizem a rodovia. O uso do drone faz parte da Operação Montanha, lançada no último dia 12, com foco nas estradas de acesso a Campos do Jordão e outras cidades da Mantiqueira paulista. A medida foi anunciada após o acidente com um ônibus que se desgovernou e atingiu outros veículos, na noite do dia 9, na Floriano Pinheiro, deixando dez pessoas mortas e 51 feridas.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) inaugura nesta quarta-feira, 19, um centro operacional em Campos do Jordão para dar agilidade aos serviços emergenciais e de socorro ao longo da estrada. A cada três quilômetros haverá uma equipe com guinchos e veículos de apoio. Foram adquiridos 600 cones noturnos para melhorar a sinalização e orientar o tráfego na rodovia, que tem pista simples.

Fluxo

Durante o feriado de Corpus Christi, 4 milhões de veículos movimentam as principais rodovias paulistas. Conforme a Artesp, 1,9 milhão de veículos devem deixar a Grande São Paulo com destino ao interior e ao litoral paulista pelas rodovias estaduais sob concessão. As estradas do DER devem receber 1 milhão de veículos. Outros 1,1 milhões irão trafegar pelas rodovias federais que cruzam a Grande São Paulo - Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt -, segundo as concessionárias.

O maior movimento de saída deve acontecer nesta quarta-feira, 19, a partir das 13 e até as 22 horas. Na quinta, o movimento se intensifica a partir das 8 e permanece carregado até 14 horas. Com o frio menos intenso que o esperado, até 260 mil veículos devem seguir para as cidades praianas da Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. A concessionária espera maior fluxo no sentido do litoral na quinta-feira, 20, quando será adotada a Operação Descida, com o tráfego direcionado para as pistas sul e norte da Anchieta e pista sul da Imigrantes.

Na Rodovia dos Tamoios, acesso ao litoral norte, a partir das 13 horas desta quarta-feira será instalada faixa adicional no trecho de serra, do km 67 ao km 81. Cerca de 95 mil veículos devem usar a estrada, segundo a concessionária. As obras de duplicação na serra serão interrompidas.

Para o interior paulista, 820 mil veículos seguem pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes e 623 mil saem pela Castelo-Branco/Raposo Tavares. Cidades como Santana do Parnaíba, Itu e São Manoel mantêm a tradição de cobrir as ruas com tapetes coloridos no Corpus Christi e atraem visitantes. Os motoristas devem estar atentos à possível formação de neblina nas estradas. Nesse caso, a velocidade deve ser reduzida gradualmente, mantendo distância do veículo à frente, com atenção redobrada à sinalização.

Interdição

Algumas estradas terão restrição de tráfego durante o feriadão devido à interdição parcial por obras. Na Dutra, haverá faixas interditadas em ambos os sentidos, no km 99, em Pindamonhangaba, devido a serviços de demolição de um antigo viaduto. Na Régis Bittencourt, sentido Curitiba, a faixa da direita e acostamento estão interditados para obras na ponte sobre o Rio Ribeira de Iguape, no km 443, em Registro. Também está interditada a faixa da direita, para obras de contenção de talude, no km 512 e no km 513, em Cajati.