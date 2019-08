Fim de semana de frio: temperatura despenca em SP

SÃO PAULO - Uma forte massa de ar polar avança sobre o Sul do País e atinge o Estado de São Paulo na noite desta sexta-feira, 2, provocando queda brusca na temperatura neste fim de semana.

A temperatura máxima na capital paulista pode chegar a 30ºC na tarde desta sexta-feira. No entanto, a frente fria chega à cidade no início da noite, acompanhada de rajadas de vento de até 60 km/h, raios e chuva de moderada intensidade.De acordo com o meteorologista da Climatempo Filipe Pungirum, o Estado de São Paulo está na situação pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria.

"Em situação pré-frontal tem este tipo de aquecimento, tanto que a máxima esperada para hoje é de 30ºC, bem maior do que tem acontecido nos últimos dias", disse Pungirum.

Durante o fim de semana, a frente fria passa pela capital e derruba a temperatura: na madrugada de sábado, a temperatura máxima deve chegar a 14ºC. O dia de sábado deve ser de céu encoberto com chuva intermitente, e a noite a temperatura pode chegar a 10ºC.

"Não há expectativa de recordes de temperatura mínima, mas no sábado poderemos ter recorde de menor temperatura máxima. O recorde atual de menor temperatura máxima é de 14,2ºC registrado no dia 7 de julho", explicou.

Segundo Pungirum, o domingo será bem parecido com o sábado, porém com menos chuva. A temperatura mínima fica em 10°C pela manhã e, no período da tarde, a temperatura máxima pode chegar a 15ºC.

Início da semana

De acordo com a Climatempo, a semana deve ter tempo seco com temperaturas amenas pela manhã e a noite esquentando gradativamente nas tardes. A previsão para segunda é de temperatura máxima de 19ºC; na terça pode chegar a 22°C; e, na quarta, a 24°C.

Veja as dicas para aproveitar o frio em São Paulo

Para quem gosta de apreciar o frio fora dos edredons, a cidade de São Paulo tem várias opções de programas. Como "aproveitar a cidade" também pode ser traduzido como "comer".

A primeira dica é o Festival de Sopas da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Nasceu há dez anos e é uma homenagem à sopa de cebola (que era servida no antigo Ceasa, hoje Ceagesp, entre 1960 e 1980). Acontece de quarta a domingo, a partir das 18 horas. A cada semana a seleção de sopas muda (exceto a de cebola). Neste fim de semana, terá sopa de marisco, sopa de rabada com agrião, creme de couve flor com roquefort, caldinho de feijão com aroma de cachaça, canja de galinha e no domingo, terá também a sopa de chocolate.O festival custa R$ 43,90 por pessoa (à vontade).

Para quem tem sonhos europeus nesta época do ano, a pedida é mergulhar em um fondue. Algumas casas, como a Hannover e o Chalezinho imitam ambientes suíços. Bom para levar a família ou mesmo para um jantar romântico.

Prefere pizza? Taí outro caso em que opções não faltam. Com 61 anos de existência, a cantina e pizzaria Speranza é uma aposta garantida. Para quem quer conhecer um lugar relativamente novo a opção é o Picco Bar - com clima jovem, música e uma excelente carta de coquetéis.

Quer distrair as crianças? A pista de gelo no Morumbi Shopping é uma boa opção para levar a criançada. Ela vai funcionar todos os dias durante a temporada de inverno. Ingressos custam de R$ 45 a R$ 60 (dependendo do tempo de uso e da forma de pagamento). A pista atende crianças a partir dos 5 anos. Para os menores está disponível o Iceland Car, um carro pilotado por um monitor, com valor de R$ 30 (15 voltas). Parece óbvio, mas em todos os casos é obrigatório o uso de meias. Quem esquecer em casa vai ter de desembolsar R$ 10 reais em um par personalizado.

Pensa em uma diversão mais adulta? Vamos ao jazz. O estilo parece combinar com a estação do ano. A cidade também tem boas casas dedicadas ao estilo. O Jazz Nos Fundos, por exemplo, começou, literalmente, nos fundos de uma garagem, mas hoje ocupa um espaço mais organizado na Rua Cardeal Arcoverde, em Pinheiros. Além desse espaço, há a opção de visitar o JazzB, o Madeleine Jazz Bar ou o tradicional Bourbon Street. Para quem quer música brasileira (moderna ou tradicional), a dica é seguir a programação da Casa de Francisca.

Endereços

Festival de Sopas do Ceagesp

No Espaço Gastronômico Ceagesp

Portão 4 da Ceagesp (Av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 - Vila Leopoldina)

De quarta a domingo - Até 25 de agosto

Quarta, quinta, sexta e domingo, das 18h à meia-noite. No sábado, das 18h à 1h

R$ 43,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte)

Fondue

Hannover Fondue Moema

Av. Cotovia, 445 - Moema

Hannover Fondue Tatuapé

Rua Itapura, 880 - Vila Gomes Cardim

Chalezinho

Rua Itapimirum, 11 - Morumbi

Rua Jerônimo da Veiga, 149 - Itaim Bibi

Pizza

Speranza

R. Treze de Maio, 1004 - Bela Vista

Picco

R. Lisboa, 294 - Pinheiros

Pista de Gelo

Morumbi Shopping (piso térreo)

Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 - Jardim das Acácias

Jazz (música em geral)

Jazz nos Fundos

Rua Cardeal Arcoverde, 742 - Pinheiros

JazzB

Rua Gen. Jardim, 43 - República

Madeleine Jazz Bar

R. Aspicuelta, 201 - Vila Madalena

Bourbon Street Jazz Bar

R. dos Chanés, 127 - Moema

Casa de Francisca

R. Quintino Bocaiúva, 22 - Sé