Filho de ex-ministro do STF está entre os mortos do Vôo 3054 O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informaram há pouco que entre os mortos no acidente da TAM, em São Paulo, está o advogado Paulo de Tarso Dresch da Silveira, que é filho do jurista Neri da Silveira, ministro aposentado do Supremo Tribunal. Segundo informações da OAB, Dresch da Silveira viajou ontem a serviço da entidade. Ele era presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul. Além dele, estava no vôo o também advogado Paulo Rogério Amoretty, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB.