Filho de ex-ministro do STF está entre os mortos

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informaram nesta quarta-feira, 18, que entre os mortos no acidente da TAM, em São Paulo, está o advogado Paulo de Tarso Dresch da Silveira, filho do jurista Neri da Silveira, ministro aposentado do STF. Segundo informações da OAB, Dresch da Silveira viajou a serviço da entidade. Ele era presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul. Além dele, estava no vôo o também advogado Paulo Rogério Amoretty, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB.