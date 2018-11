Fila de macas retira corpos do local do acidente da TAM A reportagem testemunhou a retirada de pelo menos 20 corpos carbonizados em macas do local do desastre do vôo 3054 da TAM. Uma fila de trabalhadores de resgate faz a remoção dos corpos, que são embarcados em carros do Instituto Médico Legal (IML). Não é possível determinar se as vítimas retiradas estavam a bordo do avião ou no prédio atingido pelo aparelho.Durante essa operação, uma das paredes do prédio ameaçou ruir, provocando a fuga dos trabalhadores que atuavam no local.