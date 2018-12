Festival de Natal começa hoje no centro de São Paulo

SÃO PAULO - O centro da cidade recebe a partir desta sexta-feira, 14, a primeira edição do Festival de Natal de São Paulo, um evento que vai ocorrer até o dia 23 e terá feira gastronômica e de artesanato, decoração temática e apresentações musicais. As atrações vão se concentrar no trecho conhecido como triângulo histórico da cidade, que engloba as ruas Líbero Badaró, Boa Vista e Benjamin Constant. Na Praça do Patriarca, será instalada a casa do Papai Noel com presença do personagem das 19h às 22h.

Ao todo, serão 120 atrações artísticas, entre elas os shows das cantoras Luiza Possi e Zezé Motta. A programação inclui ainda corais e apresentações de dança.

Para os interessados em artesanato, 40 expositores vão vender seus produtos em casas decoradas com a temática natalina. As atrações começam a partir das 16 horas e estão previstos ainda 19 food trucks e 20 food bikes, que vão funcionar às sextas e sábados até as 23 horas.

"É uma forma de democratizar o Natal em São Paulo. Ao menos 90% das decorações de Natal estão em espaços privados, como shoppings, e o objetivo é apresentá-las para todos os públicos", diz Bruno Donato, diretor da Melhor Natal, empresa parceira da Prefeitura na decoração do evento.

"São Paulo tem um potencial turístico grande e é uma referência, porque, tudo o que acontece aqui, se propaga para o resto do País. A ideia é trazer o conceito de 'Christmas Market', como acontece nas grandes cidades do mundo." Donato diz ainda que o festival tem como meta estimular a visitação ao centro histórico. "Queremos deixar o local mais prazeroso para andar. No triângulo histórico passam, diariamente, 600 mil pessoas."

O Largo São Bento, a Rua 15 de Novembro e o Largo São Francisco estão entre os pontos que vão receber atrações do festival. O Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, o Mosteiro de São Bento e o Pátio do Colégio vão receber projeções das 19h às 22h.

Segundo a Prefeitura, um esquema foi montado para garantir a segurança dos frequentadores. Durante o mês de dezembro, 300 agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) vão intensificar o trabalho na região.

Ônibus iluminados

Até o dia 23, os ônibus iluminados vão continuar realizando o trajeto entre a Praça Charles Miller, no Pacaembu, até a árvore de Natal do Ibirapuera, na zona sul, durante os finais de semana. Os coletivos saem às 19h30 e, depois desse horário, os ônibus saem do ponto de partida a cada 20 minutos.

Neste ano, também foram incluídas partidas da Estação de Metrô Vila Matilde, na zona leste, e da Estação de Transferência Água Espraiada, na zona sul. O passeio é gratuito.

Principais atrações

O Quebra-Nozes - Superbazaro Cia de Dança (balé clássico)

14/12, às 20h: Pátio do Colégio

15/12, às 17h: Praça Antonio Prado – Coreto da Bolsa

16/12, às 17h: Praça do Patriarca

17/12, às 19h: Largo do São Bento

18/12, às 20h: Largo São Francisco

"Natal Bem Brasileiro" - show da cantora Maria Alcina

19/12, às 18h: Largo São Francisco

23/12, às 19h: Praça do Patriarca

"No coração do Brasil" - show da cantora Zezé Motta

15/12, às 19h: Praça do Patriarca

16/12, às 18h: Largo São Francisco

Ayrton Montarroyos e Luiza Possi (show)

19/12, às 18h: Pátio do Colégio

20/12, às 21h: Praça Patriarca

21/12, às 21h: Coreto da Bolsa

Coral Metrópole

17/12, às 21h: Praça do Patriarca

18/12, às 21h: Coreto Bolsa

20/12, às 18h: Pátio do Colégio

21/12, às 18h: Largo São Francisco

22/12, às 18h: Largo da Misericórdia

A Folia do Menino Mateus (peça teatral)

14/12, às 21h: Coreto da Bolsa

16/12, às 16h: Largo da Misericórdia

17/12, às 20h: Largo São Francisco

20/12, às 20h: Pátio do Colégio

21/12, às 19h: Largo São Bento

Gran Circo Bla Bla Bla

15/12, às 16h: Largo São Francisco

17/12, às 18h: Largo da Misericórdia

20/12, às 19h: Coreto da Bolsa

22/12, às 19h: Praça do Patriarca

23/12, às 17h: Largo do São Bento