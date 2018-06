Festa dos 464 anos de SP tem Gil e Anitta; programe-se

São Paulo comemora 464 anos nesta quinta-feira, 25, com uma intensa programação cultural gratuita, que reúne artistas de diversos gêneros, como as cantoras Anitta e Paula Fernandes e a banda Baiana System. A maior parte das atrações está concentrada na região central.

As principais atividades organizadas pela Prefeitura serão realizadas no Vale do Anhangabaú, no centro, que receberá simultaneamente duas pistas de festas e um palco de shows. Além das apresentações musicais, o espaço terá ainda brinquedos infláveis, partidas de queimada, um tablado de mágica e um palco de karaokê.

Ainda no centro, o Bar Brahma promove um show do cantor Gilberto Gil em parceria com a bateria da escola de samba Vai-Vai e a Banda da Esquina. Além disso, o Sesc Parque Dom Pedro II traz apresentação de Elba Ramalho como destaque de sua programação especial, enquanto o Teatro Oficina abriga uma apresentação do maestro João Carlos Martins e da Camerata Bachiana.

Também nesta quinta, o Museu da Energia reabre após ficar um ano fechado, com um espaço destinado ao grafite. Já o Edifício Altino Arantes, o Banespão, será reinaugurado em evento para convidados – um dia antes de abrir para o público.

Com a proximidade do carnaval, o feriado ainda terá ensaios e apresentações de blocos de rua da cidade. Dentre eles, o principal destaque é o encontro do Tarado Ni Você, que toca Caetano Veloso, com o Acadêmicos do Baixo Augusta, que se reunirá com artistas do Teatro Oficina no marco zero da capital, na Praça da Sé.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES

Anitta

Data: 25/1, às 23h15

Local: Vale do Anhangabaú

Gratuito

Gilberto Gil

Data: 25/1, às 17 horas

Local: Na frente do Bar Brahma, na Av. São João, 677 – República

Gratuito

Paula Fernandes

Data: 25/1, às 12 horas

Local: Vale do Anhangabaú

Gratuito

Tarado Ni Você, Acadêmicos do Baixo Augusta e Teatro Oficina

Data: 25/1, a partir das 12 horas Local: Praça da Sé

Gratuito

Maestro João Carlos Martins e a Camerata Bachiana

Data: 25/1, às 13 horas

Local: Teatro Oficina (Rua Jaceguai, 520 – Bexiga)

Gratuito

Show Rita 70, com Tulipa Ruiz e Xênia França

Data: 25/1, às 15 horas

Local: Vale do Anhangabaú

Gratuito

Elba Ramalho

Data: 25/1, às 18 horas

Local: Sesc Parque D. Pedro (Praça São Vito, s/nº – Brás)

Gratuito

Baiana System e Karol Conka

Data: 25/1, às 20h30

Local: Vale do Anhangabaú

Gratuito

Reabertura do Museu da Energia

Data: 25/1, a partir das 11 horas

Local: Alameda Nothmann, 184 – Campos Elísios

Gratuito

Biblioteca Mario de Andrade

Música e literatura

Data: 25/1, a partir das 11 horas

Local: Rua da Consolação, 94

Gratuito

Festival Agrada Gregos

Data: de 25 a 28 de janeiro, a partir das 16 horas

Local: Rua Palmorino Mônaco, 540 – Mooca

Preço: a partir de R$ 40.

Bloco Feliz da Vila

Data: 25/1, a partir das 12 horas

Local: Praça do Centenário – Casa Verde. Gratuito