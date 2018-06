Ferramenta digital traz mudanças previstas nas linhas de ônibus de SP

SÃO PAULO - O Estado publica, a partir de quinta-feira, 17, uma ferramenta digital apontando todas as mudanças nas linhas de ônibus que vão ocorrer na cidade, a partir do ano que vem. É a primeira ferramenta que permitirá saber o que acontecerá com cada linha.

A Prefeitura vai finalizar em junho uma nova licitação para a frota da cidade. O total de linhas cairá de 1.342 para 1.192 – 851 das linhas atuais serão mantidas sem alteração. A São Paulo Transporte (SPTrans) não publicou a relação com as mudanças de cada itinerário.

Na ferramenta, o usuário poderá escolher uma linha a partir da barra de pesquisa ou da lista com todas elas ou, ainda, localizar no mapa da cidade um local de origem ou destino de alguma viagem. A partir daí, será informado sobre a situação da linha atual e qual será a nova opção de trajeto.

Para identificar qual será o trajeto da futura linha, a ferramenta procura, entre todas as novas linhas da cidade, aquela que é mais parecida com a linha atual identificada pelo usuário. A ferramenta também identifica, a partir de qualquer ponto no mapa, quantas linhas passam nesse ponto e quais são os trajetos delas e por quantos distritos da cidade elas passam.

A Prefeitura afirma que o corte de linhas servirá para racionalizar o sistema e tornar as viagens mais rápidas, mas será preciso fazer mais baldeações.