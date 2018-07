Fernão Dias terá trecho interditado durante a madrugada

Solange Spigliatti, do estadao.com,

A Rodovia Fernão Dias terá trecho interditada durante a madrugada, a partir da próxima segunda-feira, 26, para o início da obra de reciclagem do pavimento, região de Mairiporã, na Grande São Paulo.

Os bloqueios começam a partir das 20h da segunda, entre os quilômetros 62 e 63. A obra acontecerá no sentido São Paulo da rodovia, entre 20h e 5h da manhã. A intervenção deverá ser realizada entre os dias 26 e 30 de setembro.

Para a execução das obras, será necessário o fechamento da faixa 2 (à direita), que ficará bloqueada durante a obra à noite e será liberada durante o dia.

O trabalho será feito à noite, devido ao menor fluxo de tráfego neste horário, para que a recuperação do pavimento no trecho cause o mínimo impacto possível ao usuário.