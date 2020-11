Feriado antecipado em maio, Dia da Consciência Negra será ponto facultativo na capital paulista

SÃO PAULO - Antecipado para 21 de maio para aumentar o índice de isolamento social na capital paulista, em um dos momentos mais críticos do novo coronavírus, o feriado da Consciência Negra nesta sexta-feira, 20, não afetará o funcionamento dos bancos nem do rodízio municipal de veículos. No entanto, por ser decretado ponto facultativo nas repartições públicas do município, alguns serviços públicos podem sofrer alterações no funcionamento, com exceção das unidades de saúde, segurança urbana, assistência social e do serviço funerário, que prestarão atendimento normalmente.

Além disso, com a prorrogação da quarentena até 16 de dezembro pelo Governo do Estado de São Paulo, a população deve usar máscara facial ao sair de casa, redobrar os cuidados com higiene e evitar aglomerações.

Confira como fica o funcionamento de serviços nesta sexta-feira:

Trânsito

O rodízio municipal de veículos vai vigorar normalmente nesta sexta-feira para placas finais 9 e 0 das 7h às 10h e das 17h às 20h.

A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Fretamento (ZMRF) também estão mantidas neste dia.

A Zona Azul segue vigente em toda a cidade, exceto no entorno (raio de 300 metros) de unidades de saúde, como hospitais, ambulatórios, UBS, UPA, AMA, pronto-socorro, entre outros estabelecimentos que prestem atendimentos de urgência e emergência.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras vão funcionar normalmente nesta sexta-feira.

Correios

As agências na cidade de São Paulo estarão abertas ao público nesta sexta-feira. Não haverá atendimento nas agências apenas nos municípios onde não houve a antecipação do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra.

Fundação Pró-Sangue

Posto Clínicas O funcionamento será das 8h às 18h na sexta-feira. O endereço é Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155.

Posto Regional de Osasco O funcionamento será das 8h às 16h30 na sexta-feira. O endereço é Rua Ari Barroso, 355 - Presidente Altino - Osasco.

Posto Barueri Estará fechado na sexta-feira.

Posto Mandaqui O funcionamento será das 8h às 16h30 na sexta-feira. O endereço é Rua Voluntários da Pátria, 4227 - Mandaqui.

Posto Stella Maris Estará fechado na sexta-feira.

Posto Dante Pazzanese O funcionamento na será das 8h às 13h na sexta-feira. O endereço é Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera.

Transporte público

O funcionamento da frota da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) não sofrerão alterações na sexta-feira.

Em razão da antecipação do feriado do Dia da Consciência Negra para o dia 21 de maio, a frota de ônibus municipais em operação na sexta-feira também será a mesma disponível nos dias úteis. A Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Transporte (SPTrans), afirma que mantém a frota de ônibus disponível nas ruas superior à demanda de passageiros desde o início da pandemia.

Comércio

Segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o funcionamento do comércio será normal.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo funcionam normalmente nesta sexta-feira, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Para entrar nos postos do Poupatempo é obrigatório ter horário agendado, fazer uso de máscara, realizar medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante. Mais informações podem ser acessadas pelo site.

Parques

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) informa que os parques municipais estarão abertos no Dia da Consciência Negra. Para mais informações sobre os horários de funcionamento acesse o site.

Previsão do Tempo

A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Embora em menor intensidade, ainda é possível que chova, segundo a Climatempo. A temperatura varia de 14°C a 21°C.