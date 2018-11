Fechamento de Congonhas atrasa vôos no interior de SP

O fechamento do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, causou atrasos e cancelamentos de vôos na segunda-feira, 23, e na manhã desta terça nos aeroportos de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Em São José do Rio Preto, três vôos foram cancelados e outros seis atrasaram. Sessenta passageiros que deveriam ter embarcado na segunda-feira para Cuiabá estão hospedados em hotéis com diárias pagas pela TAM porque não há vôos disponíveis. Eles deveriam ter embarcado às 10h30 para Cuiabá em um vôo - cancelado - que chegaria de Brasília. Nesta terça, souberam que deverão permanecer mais um dia em Rio Preto porque, novamente, o vôo foi cancelado. Um vôo da Gol que chegaria em São Paulo também foi cancelado na manhã desta terça. As condições do tempo também obrigaram o piloto de um avião da TAM a arremeter quando tentava pousar em Rio Preto, causando medo nos passageiros e moradores da região do aeroporto. Os atrasos na manhã desta terça-feira chegavam a mais de cinco horas em Araçatuba, onde um dos vôos foi cancelado e outro não tinha previsão de saída. Em Presidente Prudente, os atrasos ultrapassam a oito horas. Um vôo que deveria ter partido para São Paulo às 5 horas ainda não tinha saído às 14 horas.