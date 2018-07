Faxineira é assassinada após discussão com ex-namorado

A faxineira Regina Domingues Alberto, 39 anos, foi assassinada com uma facada no pescoço no bairro de Perus, na capital paulista, na noite desta quarta-feira, 18. Ela chegou a pular a janela do apartamento, que fica no andar térreo, para pedir ajuda, mas morreu antes de ser socorrida. O crime ocorreu no apartamento em que a faxineira morava, em um conjunto do CDHU. O pintor Jefferson Leandro Nascimento, de 30 anos, que está foragido, é o principal suspeito do crime. Ele é ex-namorado da vítima. Na hora da fuga, o pintor ainda cruzou com a filha de Regina, uma menina de onze anos, que voltava da escola.