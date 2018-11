Familiares realizam missa em homenagem às vítimas do acidente da TAM

Será realizada às 18h30 desta quinta-feira, no Salão Topázio do Hotel Blue Tree, localizado na rua Faria Lima, em São Paulo, uma missão em homenagem às vítimas do acidente com o Airbus A-320 da TAM. Todos os familiares das vítimas foram convidados. Uma parte dos familiares das vítimas já está neste hotel. Há ainda um outro grupo em outra unidade do hotel localizado na Rua Quintana. No total, há cerca de 200 familiares em são Paulo para o trabalho de reconhecimento dos corpos. Tanto no Blue Tree da Faria Lima quanto da Rua Quintana foi montado um esquema de apoio para os familiares. Em três salas do hotel, em cada unidade, uma equipe de 60 profissionais - entre eles médicos e psicólogos - se dividem para prestar assistência aos parentes das vítimas. Já os familiares dos funcionários da TAM que morreram no acidente então hospedados no hotel Quality, próximo ao Aeroporto de Congonhas. A identificação dos corpos continua nesta quarta. Um posto do Instituto Médico Legal foi montado próximo à região do Aeroporto para facilitar os trabalhos. A Assessoria de Imprensa da TAM pediu que os familiares das vítimas trouxessem para São Paulo documentos que pudessem ajudar na investigação, como Raio X e exames médicos. A TAM também se responsabilizou pela hospedagem de 27 famílias que moram em região próxima ao depósito da TAM que foi atingido pelo Airbus da companhia. As casas destas famílias foram interditadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros e ainda não há previsão de quando serão liberadas.