Familiares querem realizar missa em hotel nesta quinta

Pouco mais de 200 familiares das vítimas do acidente com o Airbus A-320 da TAM estão desde a tarde desta quarta-feira, 18, hospedados em dois hotéis da rede Blue Tree - Rua Faria Lima e Rua Quintana - em São Paulo. Grande parte veio de Porto Alegre em três vôos da companhia que saíram da capital gaúcha na manhã de terça. Uma missa pelas vítimas deve ser realizada ainda na tarde desta quarta. Tanto no Blue Tree da Faria Lima quanto da Rua Quintana foi montado um esquema de apoio para os familiares. Em três salas do hotel, em cada unidade, uma equipe de 60 profissionais - entre eles médicos e psicólogos - se dividem para prestar assistência aos parentes das vítimas. Já os familiares dos funcionários da TAM que morreram no acidente então hospedados no hotel Quality, próximo ao Aeroporto de Congonhas. A identificação dos corpos continua nesta quarta. Um posto do Instituto Médico Legal foi montado próximo à região do Aeroporto para facilitar os trabalhos. A Assessoria de Imprensa da TAM pediu que os familiares das vítimas trouxessem para São Paulo documentos que pudessem ajudar na investigação, como Raio X e exames médicos. A TAM também se responsabilizou pela hospedagem de 27 famílias que moram em região próxima ao depósito da TAM que foi atingido pelo Airbus da companhia. As casas destas famílias foram interditadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros e ainda não há previsão de quando serão liberadas.