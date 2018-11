Familiares das vítimas protestam e param Washington Luís

Familiares das vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM fizeram um protesto no Aeroporto de Congonhas e no local da queda do avião da companhia neste domingo, 22. De mãos dadas, em frente ao guichê da TAM, os parentes das vítimas rezaram um Pai Nosso e fizeram apelos para que a identificação dos corpos seja feita com maior agilidade. O grupo parou o trânsito da Avenida Washington Luis por cinco minutos para chamar a atenção para a urgência de uma solução para a crise aérea. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Elisie Pedrosa, mãe de Gabriel Pedrosa, um dos passageiros do vôo 3054, pediu agilidade na identificação das vítimas. "Este é o motivo de estarmos aqui hoje. Há necessidade de mais espaço no Instituto Médico Legal (IML) para que os corpos sejam identificados", afirmou a mãe de Gabriel, de 26 anos. Após terem protestado dentro do Aeroporto, o grupo atravessou a Avenida Washington Luís, que fica em frente ao aeroporto, e seguiram em direção ao local do acidente, onde permaneceram por alguns minutos. De mãos dadas, decidiram parar o trânsito da avenida para chamar a atenção da população para a urgência de soluções para a insegurança do tráfego aéreo no País. Durante a interdição do trânsito, os familiares se deitaram no chão por pelo menos cinco minutos, quando o trânsito foi interditado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Na manifestação, um dos familiares, Carlos Almeida, comemorou a identificação do corpo de uma das vítimas, seu enteado Rodrigo Almeida, de 26 anos. Ele foi informado sobre a identificação depois da missa que ocorreu neste domingo na Catedral da Sé.