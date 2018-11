Familiares das vítimas poderão coletar sangue em 18 Estados

Os familiares das vítimas do acidente com o Airbus da TAM, ocorrido na última terça-feira, 17, poderão dar continuidade à coleta preventiva de sangue, a partir desta segunda-feira, 23, em 20 institutos e laboratórios de 17 Estados e no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo. A coleta está sendo feita desde o último sábado, 21, para uma possível identificação por DNA. O procedimento iniciado no sábado por peritos criminais especialistas em DNA do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Técnico-Científica, e pela equipe do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) já coletou 124 amostras de 84 famílias que moram no interior de São Paulo e em outros Estados, e estão hospedadas em hotéis na capital paulista. Com o material biológico coletado, os parentes que queiram voltar às suas casas já podem fazê-lo, sem correr o risco de ter que voltar a São Paulo para identificar o corpo da vítima, minimizando, assim, o sofrimento dos familiares. Todas as amostras de sangue retiradas das vítimas serão processadas pelo Laboratório de DNA do Centro de Exames, Análises e Pesquisas (Ceap) do Instituto de Criminalística de São Paulo. Essas amostras serão amplificadas, inicialmente, no sistema multiplex, preferencialmente com o Kit Identifiler - Applied Biosystems e analisadas na plataforma ABI. As 124 amostras-referência dos 84 parentes das vítimas que estão hospedadas em São Paulo foram coletadas em papel FTA pelos peritos do IC e do Imesc, e todos os perfis gerados, bem como as amostras para contra-prova, enviados ao Laboratório de DNA do Instituto de Criminalística para as devidas análises. A equipe de peritos de São Paulo já solicitou aos laboratórios e institutos que darão seqüência ao trabalho a partir de segunda, em outros Estados, que utilizem a mesma metodologia (Kit Identifilier), após a coleta de amostras-referência e as extrações, e enviem o material e a contra prova para o laboratório do Ceap, por Sedex. Para preencher a ficha de coleta de material biológico é preciso portar um documento de identificação comprovando o grau de parentesco e fornecer o nome da vítima. Os doadores de material biológico (sangue) para a identificação das vítimas, devem ser, preferencialmente: pai e mãe; filhos e cônjuge ou irmãos. Veja a seguir a lista dos laboratórios credenciados: • PORTO ALEGRE – RSLaboratório de Perícias – Instituto Geral de PeríciasEndereço: Avenida Ipiranga nº 1.807 – 3º andar - SantanaTelefone: (051) 3288-2664Responsável: Fábio Leite• RIO DE JANEIRO – RJAcademia de Polícia Sylvio Terra da Polícia Civil do Estado do Rio de JaneiroEndereço: Rua Frei Caneca, 162.Telefone: (021) 3399-3406Responsável: Miguel Archanjo• SALVADOR – BADepartamento de Polícia TécnicaEndereço: Avenida Centenário s/nº - BarrisTelefones: (071) 324-1662 ou 324-1665Responsável: Tânia Gesteira• JOÃO PESSOA – PBDepartamento de Criminalística – Instituto de Polícia CientíficaEndereço: Rua Antônio Teotônio s/nº - Cristo RedentorTelefone: (083) 218- 5219Responsável: Humberto Pontes• MANAUS – AMAcademia de PolíciaEndereço: Avenida Noel Nutels, 300 – Cidade NovaTelefones: (092) 645-2255 ou 641-1711Responsável: Fernando Vianna• VITÓRIA – ESChefatura da Polícia CivilEndereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 2.290 – Bairro Santa LuísaTelefone: 3137-9982Responsável: Marcelo Seixas• SÃO PAULO – SPLaboratório de DNA – Superintendência de Polícia Técnico-CientíficaEndereço: Rua Moncorvo Filho, 410 – 4º andar – Butantã – CapitalTelefones: (011) 3031-1311 ou 3815-8200Responsável: Eloísa Bittencourt• SÃO PAULO - SPInstituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc)Endereço: Rua Barra Funda, 824 - Barra FundaResponsável: Alessandra Simões Bassini• FLORIANÓPOLIS – SCInstituto de Análises LaboratoriaisEndereço: Rua Pastor Willian Richard Sclister Filho, 590 – ItaroubiTelefones: (048) 331-4445 ou 331-4490Responsável: Elizabeth Ballin Vaz• BELO HORIZONTE – MGLaboratório de Biologia Legal – Instituto de CriminalísticaEndereço: Rua Juiz de Fora, 400 – Barro PretoTelefones: (031) 3330-1767 ou 3330-1715Responsável: Fabíola Soares Pereira• CAMPO GRANDE – MSInstituto de Análise Laboratorial Forense (Ialf)Endereço: Avenida Silinto Muller, 1.530 – Bairro IpirangaTelefone: (067) 3345-6738Responsável: José Mirtes Socorro Fonseca P. Silva• CURITIBA – PRLaboratório de Genética Molecular do Instituto de CriminalísticaEndereço: Avenida Visconde de Guarapuava, 2.652 – CentroTelefones: (041) 3323-6164 ou 3281-5500Responsável: Renato Dall’ Stella• MACAPÁ – APDepartamento de CriminalísticaEndereço: Rodovia BR-156 – km 02 – Bairro São LázaroTelefones: (096) 212-1259 ou 212-1254Responsável: Jorge Ney de Moraes Cruz• GOIÂNIA – GOInstituto de Criminalística Leonardo RodriguesEndereço: Avenida Atílio Correia Lima, 1.223 – Cidade JardimTelefones (062) 3201-3201-1259 ou 3201-1260Responsável: Wagner Torres Fernandes• BELÉM – PAInstituto de CriminalísticaEndereço: Rodovia dos Trabalhadores s/nº – BenguiTelefones: (019) 3279-7294Responsável: Joaquim Batista de Araújo• PALMAS – TOInstituto de CriminalísticaEndereço: Quadra 304 da Avenida NS4 – Lote 2 – CentroTelefone: 3218-6852Responsável: Paulo Reinaldo• FORTALEZA – CEInstituto de CriminalísticaEndereço: Rua Presidente Castelo Branco, 901 – CentroTelefone: (085) 3101-5055Responsável: Telma Maria Melo Nazareth• RIO BRANCO – ACInstituto de CriminalísticaEndereço: Rua Antônio da Rocha Viana s/nº Vila IvoneteTelefone: (068) 3244-1300Responsável: André Luiz Lima da Silva• BRASÍLIA – DF Polícia Federal - PFDFEndereço: Edifício do Instituto Nacional de Criminalística – Sais / Quadra 07 – lote 23 – Setor Polícia SulTelefone: (061) 311-9369Responsável: Hélio Buchmuller• BRASÍLIA – DFInstituto de Pesquisa de DNA da Polícia Civil do Distrito Federal Endereço: Saiso/Sudeste – Complexo Polícia Civil – Bloco ETelefone: (061) 362-5969Responsável: Cláudia Regina MendesServiço – O perfil e a contra-prova devem ser enviados pelos institutos e laboratórios com a máxima urgência para o Laboratório de DNA do Centro de Exames, Análises e Pesquisas do Instituto de Criminalística de São Paulo, na rua Moncorvo Filho, 410 – Butantã – São Paulo (SP) – CEP 05567060.