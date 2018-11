Familiares das vítimas embarcam em vôo em Porto Alegre

Os 57 familiares das vítimas do vôo 3054 começaram a embarcar em Porto Alegre rumo a São Paulo às 8h05 desta quarta-feira, 18. O vôo com os parentes das vítimas estava previsto para decolar às 6h30 do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, mas foi cancelado e remarcado. Veja também: Lista das 185 vítimas do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? O local do acidente Os piores desastres aéreos do BrasilConheça o Airbus A320 Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe O embarque de passageiros foi iniciado às 8h15, mas até às 9h20 ainda não tinha saído de Porto Alegre pois a aeronave não tinha um paramédico, necessário durante o vôo já que, abalados, alguns parentes passaram mal. O vôo também tinha passageiros regulares que desembarcariam no Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, para fazer conexão para os Estados Unidos. A maioria dos passageiros são homens que embarcaram muito abalados. Eles entraram por uma sala especial do aeroporto e foram levados ao avião da TAM, que estava no pátio do Salgado Filho, por um ônibus da Infraero. Apesar do mau tempo, o aeroporto Salgado Filho não operava com finger. Texto alterado às 9h25 para acréscimo de informações.