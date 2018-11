Familiares começam a chegar no aeroporto Salgado Filho Os familiares dos passageiros que estavam no vôo 3054 da TAM começaram a chegar ao aeroporto Salgado Filho protagonizando cenas de desespero. Um homem gritava indignado pedindo pela lista de passageiros. Alguns chegaram a bater com as mãos no balcão da TAM e os funcionários se limitavam a informar que a empresa está prestando informações pelo telefone 0800 117900. Os mais exaltados foram contidos por amigos e parte dos familiares foi levada para uma sala no Centro de Operação Aeroportuária no 3º andar. Outros esperam por mais informações diante do balcão da TAM no 2º andar.