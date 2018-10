Família é encontrada morta dois dias após acidente de carro

FRANCA - Uma família de Campinas (SP), que vinha sendo procurada desde domingo –quando desapareceu ao retornar de viagem a Rio Quente (GO) –, foi localizada na manhã desta terça-feira, 9. O veículo onde o pastor evangélico Alessandro Monare, de 38 anos, a mulher, Belkis Monare, de 35 anos, e o filho Samuel, de 8 anos, estavam sofreu um acidente e eles morreram no local.

A localização das vítimas se deu após um menino de 6 anos, também filho do casal e que estava no veículo, ser encontrado no acostamento da rodovia BR-050 em Araguari (MG), no Triângulo Mineiro.

A criança foi a única sobrevivente e a família estava no carro acidentado em uma vala perto do local. O menino teria ficado dois dias ao lado dos corpos antes de sair do veículo e foi encontrado por volta das 8h30 por pessoas que passavam pela região e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Parentes haviam denunciado o sumiço e até um drone vinha sendo usado na tentativa de localizar a família. O carro em que viajavam, um Honda Fit, tinha sido visto pela última vez em outra rodovia da região de Araguari rumo ao Estado de São Paulo.

Após ser encontrado nesta manhã, o menino foi levado para o Hospital de Clínicas de Uberlândia (MG), onde permanece internado em observação médica.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.