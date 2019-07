Família é encontrada morta dentro de casa com churrasqueira acesa em Guarulhos

SÃO PAULO - Um casal e uma criança de dois anos foram encontrados mortos em uma casa, em Guarulhos, na noite desta terça-feira, 9. Dentro do quarto havia uma churrasqueira próxima dos corpos.

LEIA TAMBÉM > Sobe para seis número de mortes em SP em meio à onda de frio

Policiais militares foram acionados e encontram na residência localizada na Rua Piauí, no bairro de Bom Sucesso, as vítimas Uildes Lima Moreira, de 27 anos, uma criança de 2 anos e a mãe, ainda sem identificação, sem vida ao lado de uma churrasqueira de alumínio com restos de carvão.

A polícia acredita que o casal tenha usado a churrasqueira para aquecer o local, mas tenha faltado oxigênio e eles, então, morreram asfixiados após inalarem fumaça.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 7°DP de Guarulhos. A perícia foi acionada e os corpos foram levados para o IML de Guarulhos.