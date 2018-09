Falta de luz fecha por mais de meia hora estação na zona leste

SÃO PAULO - Uma falha no sistema de energia deixou a Estação Carrão, na zona leste de São Paulo, sem luz e provocou o fechamento da parada por mais de meia hora durante o horário de pico da tarde desta quinta-feira, 27.

27/09/2018 19:05: #metrosp : Linha 3-Vermelha: A estação Carrão foi reaberta e os trens voltaram a prestar serviço normalmente nesta estação. Circulação de trens ocorre sem restrições ao longo de toda a linha — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 27 de setembro de 2018

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), o problema na Estação Carrão aconteceu por volta das 18h30 e não provocou interferência na circulação dos trens da Linha 3-Vermelha, a mais movimentada do sistema. Durante o período em que ficou fechada, as composições não paravam na estação e seguiam direto. Por dia, 1,4 milhão de passageiros circulam pelo ramal.

O Metrô chegou a acionar o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) para auxiliar os passageiros que precisavam embarcar ou desembarcar na Estação Carrão. A companhia informou que a parada foi reaberta às 19h05.

Nas redes sociais, passageiros publicaram fotos e vídeos da escuridão na Estação Carrão e reclamaram da superlotação do local e dos transtornos provocados pelo fechamento da parada.

Veja abaixo:

@radiotransitofm @radiobandnewsfm Estação Carrao da linha vermelha no escuro. Metro tá passando por aqui normal. Mas tá fechada pra embarque pic.twitter.com/nVlnGQUaox — Patrícia (@patyprocha) 27 de setembro de 2018