Falta de energia causa transtornos a moradores do Jardim Paulistano

Moradores da Rua Coronel Irlandino Sandoval, no Jardim Paulistano, zona sul de São Paulo ficaram sem energia desde as 17h de domingo, 20. O restabelecimento ocorreu nesta segunda-feira, 21, às 11h20, após contato com o Estadão.

Leia Também Leilão de linhas de transmissão deve atrair gigantes do setor de energia

De acordo com a Enel Distribuição São Paulo, galhos de árvores em contato com a rede elétrica ocasionaram a interrupção no fornecimento de energia.

A arquiteta Mona Singal, moradora há 20 anos no local, afirma, contudo, que essa foi a terceira vez em que os residentes da rua ficaram sem energia em duas semanas.

"São vários transtornos, inclusive alimentos estragando na geladeira. Trabalho em home office e não consigo carregar ao menos o meu celular", explicou Mona.

Outro morador, que não quis se identificar, diz que há problemas recorrentes na rede de energia. Na semana passada, conta, a distribuidora levou cinco horas para resolver.

Ele lamentou os transtornos causados pela falta de energia, principalmente nesta época de festas de fim de ano.

"Os inconvenientes para as famílias são muitos: geladeiras e freezers descongelando, câmeras e alarmes de segurança desligados, portões que não abrem, sem falar que no mundo que vivemos do home office ficar sem wifi e ter que carregar os celulares no carro é demais", disse.

A Enel informou que está analisando os outros problemas que ocorreram na rede durante as últimas semana