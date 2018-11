Falso mágico é preso após roubar relógio durante truque

Um suposto mágico foi preso na tarde desta quinta-feira, 12, em Campos do Jordão, acusado de roubar um relógio durante uma apresentação, na praça do Capivari, durante o Festival de Inverno de Campos do Jordão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Eduardo José Saldanha, de 30 anos, tentou vender o relógio roubado, da marca suíça Vacheron Constantin, na mesma loja onde a vítima teria comprado.Ainda segundo a SSP, a vítima não havia percebido que seu relógio havia sido furtado durante a apresentação. O proprietário da loja chamou a polícia. A polícia encontrou junto com o falso mágico outros três relógios e objetos para realização de truques de ilusionismo.