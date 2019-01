Falha na Linha 1-Azul do Metrô fecha três estações e lota plataformas

Uma falha em um equipamento na via na Linha 1-Azul do Metrô, em São Paulo, testou a paciência de passageiros no horário de pico na manhã desta terça-feira, 22. Os efeitos foram sentidos também na Linha 3-Vermelha, onde os trens circulavam com velocidade reduzida nas primeiras horas desta terça.

As estações Jabaquara, Conceição e São Judas ficaram fechadas entre 8h e 9h12. Nas redes sociais, usuários se queixavam de trens lotados. Muitos acabaram recorrendo a ônibus e aplicatvos de transporte.

A Companhia do Metropolitano (Metrô) chegou a informar que equipes faziam manutenção da via e que não havia previsão de normalização. O serviço começou a ser normalizado, segundo o Metrô, por volta das 9h15.

Por volta das 8h30, as plataformas das estações Carrão e Tatuapé da Linha Vermelha permaneciam cheias. Passageiros gastam o dobro do tempo, em razão do defeito. Funcionários da companhia informaram que o motivo é um problema nos equipamentos de via da estação Jabaquara da Linha 1- Azul.

De acordo com informações do Metrô, a falha foi causada por um operador de trem vazio na estação Jabaquara, que, sem autorização, avançou com a composição e danificou um equipamento na via. O dano impedia a circulação dos trens nesse trecho, o que impactou toda a linha.

No trecho entre Saúde e Tucuruvi, a circulação ocorre com velocidade reduzida por questões de segurança.Foi solicitado o PAESE, serviço municipal de ônibus acionado em casos de emergência.

Veja reação dos usuários do Metrô:

Eu conseguindo pegar ônibus pro trabalho só agora é o retrato do brasileiro que usa linha azul do metrô no dia de hoje — Ave Maíra Cheia de Graça (@mai_peace_) 22 de janeiro de 2019

metrô linha azul jabaquara do jeito q o diabo gosta, o povo socado nas escadas pra acessar a estação, muvuca vucu vucu q delicia — vangarti (@vangarti) 22 de janeiro de 2019

Todo dia tem um problema no metrô de SP. Hoje a linha azul fazendo sua vez. Gente com 30 min parado sem satisfação do metrô. E a tarifa subindo. Com todas as considerações o fato é que nas linhas que não são do Estado o índice de problema é muito menor. https://t.co/OlmGbY7FDU — Eric Amorim (@_eamorim) 22 de janeiro de 2019

@jdoriajr Governador o senhor sabia que a linha azul está com problemas nessa terça dia 22 de Janeiro? Não te desejo nada de mal. Queria apenas que estivesse dentro do metrô extremamente lotado no horário de pico. — fabio daniel vicente (@fabiodanielvice) 22 de janeiro de 2019

Acordei cedo por causa de uma reunião na empresa. Fui até o metrô e fui recebida com uma fila imensa. Due problema na linha azul. Agora estou no 99 tentando chegar a tempo no compromisso. Pelo menos terei a melhor companhia possível neste dia infernal: ar-condicionado. — Jacque (@jacqueroll) 22 de janeiro de 2019

Metrô de Sp linha Azul parado! O reajuste da tarifa que é bom sempre vem é a melhora do serviço nada! — Mariana Marin (@MarianaMarindh) 22 de janeiro de 2019

Linha azul do metro tá um caos Travaram o acesso em Santana — Moreno Pistola (@devilla_la) 22 de janeiro de 2019

Não chegou ngm no trabalho por causa do metrô da linha azul, to até com medo — Na (@naattsousa) 22 de janeiro de 2019

encarar a linha azul do metro com problema logo cedo é tudo que o trabalhador paulista precisa pra começar bem a terça-feira...bom dia? — Rafael Araujo (@rafoones) 22 de janeiro de 2019