Falha em trem da Linha 7-Rubi da CPTM dificulta deslocamento de usuários em SP

SÃO PAULO - Uma falha em um trem da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) dificultou o deslocamento de usuários na manhã desta terça-feira, 6.

Segundo a CPTM, os trens circulavam com intervalos maiores entre as estações Luz e Francisco Morato. Neste momento, a informação é de que a circulação já foi nomalizada, mas os reflexos do problema continuam.

Relatos na redes sociais apontam que uma locomotiva estava sendo deslocada para rebocar um trem com problemas na estação Perus. Imagens compartilhadas no Twitter mostram plataformas lotadas, principalmente em Perus.

Estação Perus completamente lotada. #L7 Juliano Mello pic.twitter.com/J6cDvkRfic — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) November 6, 2018

Composição com avaria foi recolhida. Siih Vieira pic.twitter.com/CRdPaZDNGA — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) November 6, 2018

Pouco depois, a CPTM informou que a Linha 11-Coral também apresentava problemas e os trens circulavam com intervalos maiores entre as estações Corinthians-Itaquera e Luz. No momento, a circulação está em fase de normalização.