Falecimentos

Esmeralda Pedroso - Dia 19, aos 60 anos, era filha de Oswaldo Pedroso e Florinda Fernandes Pedroso. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

Marta Paulina Gaspar - Dia 19, aos 50 anos, era filha de Masil Gomes Gaspar e Elza Paulina Gaspar. Deixa o filho Everton Batista. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Manoel Pimenta Filho - Dia 19, aos 82 anos. Deixa os filhos Marcos, Lucimar, Sergio e Deise. O enterro foi no Cemitério da Penha.

José Maria de Barros Whitaker - Dia 23, aos 79 anos. Deixa os filhos Christina, Isabella e José Guilherme, bem como netos. O corpo foi transladado para o Crematório Memorial Paulista, em Embu das Artes.

Manoel Arlindo Catrocho - Dia 20, aos 79 anos. Deixa os filhos Ricardo e Alexandre. O enterro foi no Cemitério São Luiz.

Miguel Ferreira da Costa - Dia 20, aos 76 anos. Deixa as filhas Meire Cristina e Marcia Regina. O enterro foi no Cemitério do Jaraguá.

Nelson Calixto - Dia 20, aos 75 anos, era filho de Irineu Calixto e Brasilia Lopes. Deixa os filhos Vladimir e Valquiria. O enterro foi no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha.

MISSAS

Frei Miguel Lucas Peña - Hoje, às 11 horas, na Igreja de Santa Rita de Cássia, Rua Dona Inácia Uchôa, 106, Vila Mariana (7º dia).

Myriam Mello Arouche de Toledo - Amanhã, às 11 horas, na Igreja São Pedro e São Paulo, Rua Circular do Bosque, 31, Parque Morumbi/Cidade Jardim (7º dia).

Antonie Sfeir - Hoje, às 8h30, na Igreja Santa Margarida Maria, Avenida Lins de Vasconcelos, 2129, Vila Mariana (1 mês).

Dr. Arthur Oscar de Souza e Sá - Amanhã, às 17h30, na Igreja do Divino Espírito Santo, Rua Frei Caneca, 1049, Bela Vista (7º dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO BUTANTÃ

Jack Basseches - Hoje, às 11 horas - S O - Q 322 - Sep. 26 (Matzeiva).

Menachem Thalenberg - Hoje, às 11 horas - S R - Q. 400 - Sep. 127 (Matzeiva).

Irene Pizanti Telio - Hoje, às 11 horas - S R - Q. 391 - Sep. 53 (Matzeiva).

Chana Rejzla Guzik - Hoje, às 11 horas - S C - Q 21 - Sep. 75 (Matzeiva).

Golda Stiefelmann - Hoje, às 11 horas - S R - Q 379 - Sep. 2 (Matzeiva).

Waldemar Kronberg - Hoje, às 11h30 - S R - Q 375 - Sep. 102 (Shloshim).

Izaac Telichewsky - Hoje, às 12h30 - S R - Q 404 - Sep. 68 (Shloshim).

Aaron Carmona - Hoje, às 13 horas - S R - Q 405 - Sep. 122 (Matzeiva).

CEMITÉRIO ISRAELITA

DO EMBU

Nelson Oxer - Hoje, às 11 horas - S B - Q 19 - Sep. 102 (Matzeiva).