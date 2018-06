Explosivos amarrados ao corpo de funcionário de banco eram falsos

SÃO PAULO - A Polícia Federal afirma que o artefato amarrado ao tesoureiro da agência bancária que foi assaltada na segunda-feira, 15, não continha explosivos. A declaração foi feita após a realização da perícia.

Ainda na tarde de segunda-feira, 15, um suspeito foi detido; outros três permanecem foragidos.

Criminosos assaltaram uma agência bancária localizada na Avenida João Dias, 1.669, em Santo Amaro, na zona sul da cidade, na manhã de segunda-feira.

A Polícia Militar (PM) informa que os bandidos amarraram o corpo do tesoureiro do banco com explosivos. Policiais do Esquadrão Anti-Bombas do Gate foram ao local para desarmar a bomba.

A ocorrência na Caixa Econômica Federal foi registrada às 10 horas da manhã. Segundo a PM, os ladrões conseguiram fugir do banco com malotes.