Excesso de veículos gera lentidão em seis rodovias de SP

O excesso de veículos gerava pontos de lentidão em seis rodovias que ligam a capital ao litoral e ao interior de São Paulo, por volta das 15h30 desta sexta-feira, 20, véspera do feriado prolongado de Carnaval. A Ayrton Senna estava congestionada entre os km 11 e 19, em Guarulhos, no sentido interior. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares A situação complicada da Marginal do Tietê, que acumula mais de 36 km de morosidade, refletia nas vias Presidente Dutra, Anhanguera e Castelo Branco, prejudicando o acesso à capital. Na Castelo, também havia congestionamento entre os km 20 e 24, região de Osasco, no sentido interior. Quem seguia pela pista sul da Imigrantes enfrentava tráfego lento entre os km 38 e 43, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no sentido litoral. Na Cônego Domênico Rangoni, a fila de engarrafamento estendia-se do km 271 ao 268, em Cubatão, no sentido Guarujá. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7 por 3, da Operação Descida, desde as 15 horas. Nele, as duas pistas da Anchieta e a sul da Imigrantes são utilizadas na descida ao litoral e a norte da Imigrantes dá acesso à capital. Desde a zero hora de quinta, 19, 86 mil veículos atravessaram o sistema rumo à Baixada Santista, sendo 5.895 deles na última hora. As vias Bandeirantes, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt apresentavam circulação normal. Segundo as Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária, não houve acidentes graves nas últimas horas.