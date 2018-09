Ex-PM mata pai e filha de 5 anos de ex-mulher na zona leste

SÃO PAULO - Um ex-policial militar de 34 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 31, após matar o pai e a filha de 5 anos da ex-mulher na Rua Sananduva, na Vila Matilde, zona leste da capital.

Segundo a Polícia Civil, Kleber dos Santos Alves atirou em um homem de 54 anos e em uma criança de 5 anos, pai e filha da ex-mulher, por volta das 19 horas e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada fez buscas na região. Alves foi localizado portando um revólver calibre 38 com a numeração raspada e cinco munições deflagradas. Ele estava ainda com uma touca ninja.

Ainda de acordo com a polícia, ele confessou o crime e disse que o cometeu para se vingar da ex-mulher. Ele falou para os policiais que o sogro também era um desafeto. As vítimas morreram no local. Alves foi exonerado em 2008.

O caso foi registrado no 53º DP (Parque do Carmo) como homicídio qualificado e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

A Polícia Militar informou que ele foi exonerado em setembro de 2008 por não preencher os requisitos para a função de PM e por ter sido condenado a 19 anos e dois meses de prisão em 2007 por homicídio doloso.

Naquele ano, foi registrado o assassinato de Juliana Bocato Guido, de 22 anos, que tinha uma filha de 4 anos e foi encontrada morta com um tiro nas costas em seu apartamento no Parque São Lucas, na zona leste. O principal suspeito do assassinato era seu ex-namorado, o policial militar Kleber dos Santos Alves, então com 23 anos.