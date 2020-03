Ex-perueiro, presidente de empresa de ônibus é assassinado em SP

SÃO PAULO - O empresário Adalto Soares Jorge, presidente da concessionária Transunião, que opera ônibus na zona leste de São Paulo, foi assassinado com dois tiros na cabeça na tarde desta quarta-feira, 4. Ex-perueiro, Jorge é aliado há mais de 30 anos do vereador Senival Moura (PT), parlamentar que atua no setor de trasportes paulistano.

Segundo a Polícia Militar, Jorge foi encontrado na Rua Cônego Antônio Mando, no bairro Lajeado, com os ferimentos. Ao Estado, Senival disse que o amigo havia saído da empresa para ir ao banco. "Quando ele saiu (da agência), apareceu uma pessoa que a gente não sabe quem é e fez os disparos", disse o vereador.

A Transunião é uma das 32 empresas que operam ônibus em São Paulo. Ela foi contratada pela gestão Bruno Covas (PSDB) no ano passado, após um processo de licitação que durou sete anos. A empresa é originária da legalização de peruas de ônibus ocorrida na década passada.

Nesse processo de licitação, a área operada pela Transunião foi a única em que havia ocorrido disputa, com mais de uma empresa interessada em operar a região. A Transunião venceu a empresa Imperial, que também era formada por ex-perueiros. Em todos os demais 31 lotes, houve apenas uma empresa interessada.

Jorge tinha esposa e filho, segundo o vereador Senival. O Estado não conseguiu contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso.