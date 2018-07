Evitar prejuízo em conta bancária

Faça uma estimativa dos serviços que costuma usar e sua frequência. Por exemplo, de quantos cheques você precisa por mês e de quantas transferências e saques efetua nesse período. Com isso, é possível comparar os diversos pacotes oferecidos no mercado.

2. Quais são os serviços gratuitos a que tenho direito?

O cliente tem direito a: 1 cartão de débito; 10 folhas de cheque por mês; 2.ª via do cartão de débito (exceto em caso de perda, roubo, danos e outros motivos não imputáveis à instituição). Pode, sem custos, fazer em um mês: até 4 saques (por meio de cheques no guichê ou pelo terminal de autoatendimento); tirar 2 extratos de movimentação do mês pelo terminal de autoatendimento; fazer consultas pela internet; duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e compensação de cheques.

3. Como encerrar a conta?

Solicite por escrito o encerramento, preferencialmente em formulário específico fornecido pelo banco. O documento deve ter a assinatura do correntista e pode ser entregue em qualquer agência bancária. É preciso ter saldo para pagar eventuais pendências e devolver os cartões e as folhas de cheques não utilizadas. O banco deve fornecer um "termo de encerramento" da conta.

Fonte: Site da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste)