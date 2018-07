Evangélicos protestam contra fechamento de templos em SP

Cerca de 80 fiéis de igrejas evangélicas fazem um protesto na escadaria do Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 13. Eles protestam desde às 12h30, segundo informações da PM. O grupo faz a manifestação contra a fiscalização da Prefeitura, que está fechando os templos das igrejas por falta de alvará de funcionamento. Os manifestantes ocupam a escadaria e não complicam o trânsito, segundo informações da CET. Veja também: Galeria de fotos: imagens do local e do resgate às vítimas Todas as notícias sobre o desabamento na Igreja Renascer A fiscalização ficou mais rígida depois do acidente na sede da Igreja Renascer, no Cambuci. No dia 18 de janeiro, o teto do templo desabou no intervalo entre dois cultos. No acidente, nove pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas.