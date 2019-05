Estudante é achada morta após sair de casa para fazer vestibular em Sorocaba

SOROCABA - A estudante Rafaela de Campos, de 19 anos, que desapareceu no domingo, 26, após sair de casa para fazer vestibular, em Sorocaba, interior de São Paulo, foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira, 27, na região central da cidade. O corpo estava em um trecho raso do Rio Sorocaba, numa das áreas mais movimentadas da cidade. De acordo com familiares, a estudante apresentava sinais de violência. A Polícia Civil aguarda o laudo da necrópsia para investigar possível crime.

Conforme o relato de familiares à Polícia Civil, Rafaela saiu de casa, em Votorantim, e seguiu para Sorocaba, cidade vizinha, onde prestou o vestibular em uma faculdade da região central. Às 18h41 de domingo, ela enviou mensagem pelo celular a uma amiga relatando que a prova tinha sido difícil. Rafaela cursava gestão financeira, mas pretendia fazer um novo curso, de ciências contábeis. "Muito difícil, sempre faço rapidão as provas. Fui a última a sair. Muito difícil", escreveu. Quando a amiga respondeu, às 20h25, não houve retorno.

Como a jovem não voltou para casa, familiares entraram em contato com a polícia e registraram o desaparecimento. O corpo foi avistado por pedestres e retirado do rio por equipes do Corpo de Bombeiros. Rafaela estava vestida com calça jeans, camiseta regata e tênis. Familiares disseram que ela parecia ter marcas de agressão pelo corpo. O registro policial indica morte por causa desconhecida. A equipe de investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) aguarda o laudo da necrópsia para definir se houve crime. Um laudo preliminar pode ser entregue ainda nesta terça-feira, 28.